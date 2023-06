ANNONS

755 000 000. Så mycket är Timo Meiers nya kontrakt med New Jersey värt.

New Jersey Devils fortsätter bygga en stark forwardssida till kommande säsong. Häromveckan förlängde Jesper Bratt sitt kontrakt, i natt trejdade man till sig Tyler Toffoli- och nu är man överens med Timo Meier om ett nytt långtidsavtal.

Meier anslöt till New Jersey under våren efter en trejd från San Jose Sharks, och gjorde 14 poäng på 21 NHL-matcher samt 2+2 på tolv matcher i slutspelet för sitt nya lag. Detta efter att han två säsonger i rad legat runt en poäng per match i San Jose. Nu belönas schweizaren med ett superkontrakt.

Meier har skrivit på för åtta år och får en årslön som i snitt ligger på 8,8 miljoner dollar. Avtalet är totalt värt 70,4 miljoner dollar - eller omkring 755 miljoner svenska kronor. Backen Dougie Hamilton är den enda i laget som tjänar mer. Han har en lönetaksträff på nio miljoner dollar till 2028. Meiers nya avtal sträcker sig till 2031.

Timo Meier har totalt gjort 330 poäng på 472 matcher. Som bäst har han gjirt 76 poäng under en säsong.