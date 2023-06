ANNONS

Trots sin bästa säsong hittills i NHL kunde Tyler Toffoli inte ta Calgary till ett slutspel.

Nu har den kanadensiske stjärnan fått igenom en trejd till New Jersey Devils.

– De senaste säsongerna har jag blivit bättre och bättre, säger han enligt NHL.com.

New Jersey Devils har säkrat Tyler Toffoli från Calgary Flames i en trejd där Yegor Sharangovich och ett val i den tredje rundan av årets NHL-draft går åt andra hållet.

Detta kommer strax efter att den kanadensiske stjärnan gjort det tydligt för Flames att han inte skulle förlänga sitt avtal efter en säsong som blev lite av en besvikelse med missat slutspel.

Nu kommer han istället kliva in i ett Devils som senast tog sig hela vägen till en kvartsfinal i Stanley Cup-slutspelet.

– Devils tog stora kliv förra säsongen och de var definitivt roligt att kolla på. De har så mycket talang och det känns inte som att de är så långt bort, så förhoppningsvis kan jag komma in och göra det som krävs för att vinna, säger Tyler Toffoli enligt NHL.com.

Den 31-årige forwarden kommer från sin poängbästa säsong i NHL och ett imponerande VM som kapten för Kanada. Han slutade NHL-säsongen med hela 73 poäng på 82 matcher och stod för sex poäng på tio innan han fick lyfta VM-bucklan.

Just nu har han ett år kvar på ett fyraårigt kontrakt som han skrev med Montreal Canadiens 2020, med ett årligt värde på 4,25 miljoner dollar.

Släpper tidigare målvaktslöftet

Samtidigt som Devils säkrar Toffoli, som troligen går in i någon av de två första kedjorna, gör man sig även av med en spelare.

Åtta år efter att han draftades av klubben lämnar nu Mackenzie Blackwood. San Jose Sharks meddelar nämligen att de trejdat till sig målvakten i med ett val i sjätte rundan av årets NHL-draft som utbyte.

Den nu 26-årige Blackwood valdes av Devils i andra rundan av NHL-draften 2015 och tog sig sedan, via AHL, in i NHL-truppen. Men efter hans 47 framträdanden 2019/20 har han stadigt dalat ner i antal matcher. Förra säsongen fick han speltid vid 22 tillfällen och var även under en kort tid tillbaka ner i AHL med Utica Comets.

I Sharks är det finska Kaapo Kähkönen som han får konkurrera med om speltiden.