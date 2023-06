ANNONS

Pontus Eltonius spelade upp Nybro i HockeyAllsvenskan. Nu står det klart att han kommer spela för norska Frisk Asker kommande säsong.

Pontus Eltonius skulle ha bildat målvaktspar med Olle Eriksson Ek om MoDo blivit kvar i HockeyAllsvenskan. Nu gick man upp i SHL, och därför lånas Nybros kvalhjälte nu ut till norska Frisk Asker.

Lånet gäller för hela kommande säsong.

– Vi är nöjda med det avtal vi nu har ingått med MoDo Hockey. Det garanterar oss en målvakt som vi har stor tilltro till kommer att göra sig ett namn i norsk hockey. All feedback vi har fått tyder på att Pontus kommer att bli en toppmålvakt i den norska elitserien, säger sportchef Vidar Wold till Frisk Askers hemsida.

25-årige Eltonius spelade 21 matcher i HockeyEttan förra året, räddade92,4 procent av skotten och släppte in 2,2 mål per match. I kvalet hade han en räddningsprocent på 90,7 och släppte in 2,17 mål per match på Nybros väg till HockeyAllsvenskan.

Eltonius ska i Frisk Asker ersätta Nicklas Dahlberg, som efter elva år i klubben nu lämnar.