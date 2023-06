ANNONS

Ett av de stora blågula utropstecknen i Stanley Cup-finalen var Gustav Forsling. Backen visade sin höga nivå och drog ett tungt lass för Florida – som föll på mållinjen.

– Det är inte många som får vara med om en Stanley Cup-final så det kändes jäkligt surt att förlora, säger backen till Hockeysverige.se.

Gustav Forsling fick den här säsongen möjligheten att spela Stanley Cup-final med sitt Florida. Även om laget gjorde ett starkt slutspel och en bra finalserie räckte det inte till mot Vegas. Givetvis en tung, mycket tung, förlust för den 27-åriga backen från Ljungsbro.

– Det känns såklart tufft att förlora, men jag tycker ändå vi gav allt vi hade kvar. Vi hade mycket skador, vilket vi givetvis inte bara kan skylla på. Vegas var såklart extremt duktiga också, berättar Gustav Forsling från en taxi på väg till Miami Airport för hemresa till Sverige.

– Det är ett väldigt komplett lag vi mött och Vegas vann rättvist. Vegas var väldigt stabila bakåt och det kändes, i alla fall från min position, att dom täckte extremt mycket skott. Både backar som forwards. Dessutom hade dom såklart en väldigt duktig målvakt. Det var svårt att komma till skottlägen.

Florida förlorade första två finalmatcherna, men Gustav Forsling upplevde inte att det skapade någon stress i gruppen.

– Nej, jag tyckte inte det blev stressigt. Det var mer att vi hade behövt vinna minst en av dom matcherna och kändes tufft när vi förlorade första två.

– Jag tycker inte det blev mentalt tufft. Vi hade vänt matchserier tidigare. Det var mer att vi då inte hade råd att förlora en match till, vilket är lätt i just ett slutspel.

Forsling svarade för två mål och totalt åtta poäng på sina 21 slutspelsmatcher, men fick framför allt mycket beröm för sitt pålitliga och fina spel.

– Jag tyckte att det kändes bättre och bättre för egen del också. Även fast vi hade ett break på tio dagar innan finalserien kom jag in i det mer och mer redan efter första matchen.

Du spelade i backpar med Aaron Ekblad, hur tycker du det har fungerat?

– Vi kompletterar varandra väldigt bra. Aaron och jag har spelat tillsammans under hela säsongen. Han är en extremt duktig och smart hockeyspelare, vilket gör det väldigt enkelt att spela med honom.

– Vi båda har mycket offensivt och defensivt i oss. Däremot har det blivit att han och jag haft mer defensiva roller även om vi varit inne offensivt också. Mestadels har det varit att vi fått spela mot andra lagens topplinor.

Gjorde succé i slutspelet: “Tagit stora kliv”

Även om det blev stora siffror i sista finalen, går det att sätta ord på känslan när allt var över och Vegas och inte Florida var Stanley Cup-mästare?

– Det var extremt tufft… Så var det. Många känslor och jag ska ärligt säga att det mest blev tomt.

– En väldigt stor besvikelse såklart i och med att man aldrig vet om man kommer få vara i en Stanley Cup-final igen. Det är inte många som får vara med om det så det kändes jäkligt surt att förlora. Speciellt efter den resa vi gjort med laget i slutspelet, men egentligen hela säsongen. Vi har kämpat extremt hårt hela säsongen. Då blir det också extremt tomt efteråt.

Hann du prata med William Karlsson efter den sista finalen?

– Nej, jag hann bara säga grattis till honom då vi skakade hand efteråt.

Foto: Bildbyrån. Gustav Forsling i en kamp med Jordan Staal.

Gustav Forslings säsong har varit mycket stark. Dels defensivt, dels offensivt. Under sina 82 matcher svarade han för 13 mål och totalt 41 poäng, vilket är den starkaste säsongen poängmässigt sedan han debuterade i NHL 2016/17.

– Jag tycker faktiskt att jag har spelat bra under hela säsongen. Något jag har försökt jobba med är att hålla en hög lägstanivå, vilket är viktigt. Speciellt när det är en så lång säsong som det är.

– Sedan har jag tagit stora kliv i mitt spel. Det har blivit så nu då jag fått spela många minuter i matcherna och, som sagt var, mot andra lagens topplinor under hela grundserien, så känslan är att jag utvecklats väldigt mycket.

Idag bor Gustav Forsling i Fort Lauderdale, vilket är en ganska stor kontrast mot Chicago där han bodde och spelade under tre säsonger.

– Det är kanon att bo i Fort Lauderdale. En extremt trevlig stad, lagom stor. Vi bor dessutom väldigt nära många i laget så det är väldigt trevligt att bo i Florida med vädret och allt.

“Hockeylivet här är extremt tacksamt”

Det är runt tre mil in till Miami, är du dit ofta?

– Man tror att man ska åka in ofta, men vi gör sällan det. Speciellt eftersom vi har allt i Fort Lauderdale. Dessutom brukar det vara ganska mycket trafik och då undviker man ofta att åka in dit.

I en intervju berättade tidigare Florida-spelaren, Magnus Svensson, att till matcherna var det kostym som gällde. ”Till alla träningarna var största problemet vilka solbrillor och kortbyxor man skulle ha på sig. Och om man skulle köra ”nercabat” eller ”uppcabat” till träningarna.”

– (Skratt) Hockeylivet här är extremt tacksamt. Det är short, t-shirt och badtofflor till träningarna.

– Det känns lättare att koppla bort hockeyn när man bor så här och det blir nästan lite semesterfeeling utanför isen.

– Har vi inte match en dag kan man åka ner till stranden eller gå ut och käka. Att kunna koppla bort hockeyn kan vara ganska skönt faktiskt och något man behöver göra under säsongen.

Det har varit en lång säsong för dig, hur hoppas du sommaren kommer se ut för dig?

– Vi kommer vara hemma hela sommaren. Framför allt eftersom det kommer bli en ganska kort sommar för oss och behöver åka tillbaka i slutet av augusti.

Blir det träning med Linköpings HC?

– Jag kommer mest träna på egen hand. Får jag vara med LHC kommer jag jättegärna vara det på isen i alla fall, avslutar Gustav Forsling.

TV: Elias Pettersson draftad av Vanouver