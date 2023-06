Som spelare tillbringade Mike Peca större delen av karriären hos Buffalo Sabres och New York Islanders. När han nu får sitt första coachjobb i NHL blir det hos rivalen New York Rangers. Där blir han assisterande coach till sin tidigare tränare Peter Laviolette, rapporterar Sportsnets Jeff Marek.

Mike Peca var en av NHL:s bästa defensiva centrar under sin aktiva karriär. Fyra gånger var han en av finalisterna till Selke Trophy och två gånger om vann han priset.

Nu tar den 49-årige kanadensaren steget in i NHL även som tränare, rapporterar Jeff Marek på Sportsnet.

Efter två säsonger som assisterande coach för Buffalo Sabres farmarlag Rochester Americans i AHL ska han vara klar som assisterande coach för New York Rangers.

Mike Peca will be joining Peter Laviolette on the bench with the New York Rangers.