Henrik Neubauer är nära spel i Västervik. Det bekräftar klubbens sportchef Victor Öhman för Västerviks-Tidningen.

– En jätteintressant spelare som vi har i pipeline och hoppas göra klart med snart.

Det var Sport-Expressen som, under måndagskvällen, avslöjade att Henrik Neubauer var klar för spel i Västervik. Under tisdagen bekräftade Västerviks sportchef Victor Öhman att den värmländske österrikaren mycket riktigt är på väg till klubben.

– En jätteintressant spelare som vi har i pipeline och hoppas göra klart med snart, sade han samtidigt som han också meddelade att affären inte är helt klar än.

– Nej, inte i dagsläget. Vi får se vad som händer, säger sportchefen.

Spelade VM för Österrike

Henrik Neubauer är från Sverige och har gjort några strömatcher för Färjestad i SHL. Framför allt har han dock gjort en karriär i Österrike, där han spelat sedan 2017, förutom en säsong i HC Dalen. Han har både spelat i den österrikiska toppligan och i den så kallade “alpligan”, där han förra säsongen gjorde 43 poäng på 36 matcher för EK Zell am See och slog sig in i det österrikiska (!) VM-laget.

Han har kontrakt med EK Zell am See även kommande säsong, men det kommer av allt att döma brytas.

Neubauer har aldrig tidigare spelat i HockeyAllsvenskan.

