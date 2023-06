ANNONS

När Carter Ashton kom till Leksand visste han inte vad han skulle förvänta sig och han upplevde det “lite skrämmande” att komma in i laget mitt under säsongen för nästan tre år sedan.

Men nu stortrivs kanadensaren i Leksand och kan tänka sig att stanna i klubben en längre tid.

– Det är en speciell plats att spela och bo på – det vore absolut en ära att få stanna här ytterligare en tid, säger Ashton till hockeysverige.se.

LEKSAND



Carter Ashton har nu spelat tre säsonger i Leksand och blivit en viktig lagdel i Björn Hellkvists maskineri. Visst, det rasar inte in poäng från hans klubba, men han är av spelartypen som med sin kraft skapar ytor för andra spelare. Han har också en del att brås på med tanke på att hans pappa, Brent Ashton, spelade 998 NHL-matcher under 14 säsonger.

– Jag kommer mest ihåg då jag var pojklagsspelare och pappa coachade mig. Från det att jag var fem, sex år upp till det att jag var 14 eller 15, började spela juniorhockey och flyttade i väg. Han var också den som lärde mig åka skridskor och allt sådant, berättar Carter Ashton då vi ses för en intervju i duggregnet utanför Tegera Arena dagen efter att han återvänt till Sverige från Kanada.

– Jag föddes i Winnipeg då han spelade för Jets. Han trejdades ytterligare en gång så familjen flyttade då till Boston. Då kan jag ha varit runt fyra år. Det är mest att jag har minnen från då han spelade från videos och bilder. Det är bara bra minnen.

– Vi har alltid haft en bra relation. Han ser alla matcher hemma i Kanada och det är ganska coolt att få dela dom upplevelserna med honom.

En spelare som Brent Ashton spelade med i Winnipeg Jets var Thomas Steen.

– Jag har mest minnen från pappa Brent eftersom vi spelade i samma kedja i Winnipeg, men jag har följt Carter från det att han spelade juniorhockey till nu då han är i Leksand. En mycket bra hockeyspelare, berättar Thomas Steen och fortsätter:

– Pappa, Brent, var såklart också en jättebra spelare och alltid den mest välklädda. Kedjan med Ashton, Steen och Pat Elynuik är en av Jets bästa kedjor någonsin, men få har uppmärksammat den.



Carter Ashton:

– Pappa och Thomas var nära vänner i Winnipeg. Hans söner och jag sprang omkring i omklädningsrummet i Winnipeg och jag var yngst av oss, säger Leksandsforwarden med ett leende.

Pappa Brent Ashton spelade 14 säsonger i NHL. Foto: Arkiv

Att det blev hockey även för Carter Ashton var naturligt.

– Ja, det var naturligt att jag skulle åka skridskor. Pappa satte på mig skridskor när jag var väldigt ung. Och, som jag sa, var jag nog bara fem, sex år då jag började spela knattehockey.

Minns tiden i NHL: “Otroligt kul att spela i Toronto”

Efter många år som stor talang i juniorhockeyn draftades Carter Ashton 2009 i första rundan av Tampa Bay Lightning.

– Det var ett speciellt ögonblick som jag fick dela med min familj. Den största ögonblicket var nästan att få åka på draften som gick i Montréal det året.

– När jag satt där och väntade på vart jag skulle hamna blev det lite nervöst, men allt fungerade bra och det var en bra erfarenhet. Det låg många års jobb bakom att bli draftad.



I samma runda valde Tampa Bay även Victor Hedman.

– Han gick som nummer två och jag 29:a. Jag väntade mig inte att gå till Tampa Bay eftersom dom först inte hade något mer val i första rundan, men dom gjorde en trejd.

– Jag var på träningsläger tillsammans Victor och lärde känna honom en del då vi var yngre. Hans karriär har varit otrolig, otrolig…, säger Ashton som spricker upp i ett stort leende då hans vän från den tiden kommer på tal.

Det blev aldrig spela för Carter Ashton i Tampa Bay utan 2012 trejdades han till Toronto Maple Leafs där han NHL-debuterade säsongen 2011/12.

– Det är ett otroligt hockeyintresse i Toronto. I Kanada är Toronto ”the center of hockey”…

Carter Ashton i Toronto Maple Leafs. Foto: Gerry Angus/Cal Sport Media/ZUMAPRESS

Större än Montréal?

– Båda har en otrolig historia i ligan. Toronto med media, reportrar och sådant, där är intresset större än i Montréal.

– Det var otroligt kul att spela i Toronto. Jag gjorde tre säsonger där och att få spela mot storlagen i Toronto… Man har en fascination för hockeyn där och bygger upp mycket kring laget.

Hur minns du idag din första NHL-match?

– Allt gick snabbt. Jag var i AHL och spelade för Toronto Marlies. Jag hade just kommit tillbaka till Toronto och var på mitt hotellrum. Jag var 20 år då. Min telefon ringde på kvällen. Det var vår ”GM” som sa att jag var uppkallad.

– Nästa morgon flög jag till Pittsburgh. Jag reste inte med laget utan tog ett annat flyg. Väl där fick jag dessutom inleda matchen. Jag tror vi förlorade den matchen, men att få spela i NHL var något jag sett fram emot att fått göra. I första bytet ställdes jag mot (Jevgenij) Malkin, vilket var väldigt coolt.

Så hamnade Carter Ashton i Leksand

Efter tre säsonger i Toronto där han mestadels spelade i AHL, men även totalt 54 matcher i NHL, åkte Ashton över till KHL där han tillbringade fem säsonger innan spel med Leksand väntade.

– KHL var en bra erfarenhet, men också en tuff omställning. Då var jag 24 år och jag uppskattade min tid i Ryssland där jag spelade för några olika lag (Torpedo Nizhny Novgorod, Lada Togliatti, Severstal Tjerepovets och Dinamo Riga), men det var definitivt tuff med allt resande och livet utanför rinken.

– Efter Covid-säsongen 2020 ville jag inte åka tillbaka till Ryssland. Samtidigt hade jag hört många bra saker om Sverige. Jag fick ett samtal från Leksand. Först ringde min agent och sedan pratade jag med Thomas (Johansson) på telefon.

– Eftersom jag velat spelat i Sverige tidigare svarade jag ”absolut”. Jag kom över hit i mitten av december, så det var ganska sent under min första säsong här. Jag visste inte vad jag hade att förvänta mig och jag hade inte fått mycket information om det utan det jag fick reda på var att när jag skulle komma till Sverige och specifikt Leksand så skulle jag känna att det var som hemma i Kanada. Också att Leksand låg upp i norr, i skogen och var en liten stad med många sjöar runt om.

– Dom hade inte fel. Utan när jag landade här var det som i Kanada. Jag är idag superlycklig över att jag fick den här möjligheten för tre år sedan.

Visste du någonting om samhället Leksand innan du kom hit?

– Nej, ingenting. Det enda jag gjorde var att göra lite research innan jag gick av planet. Jag kände inte heller några i laget sedan tidigare, men som det är i alla hockeylag att när du möter killarna i laget, coacherna och bara ska hoppa rakt in. Det var första gången jag kom in i ett lag mitt under en säsong.



Hur upplevde du det?

– Det var lite skrämmande och det tog ett par matcher innan jag kom in i allt eftersom jag inte hade spelat någonting från augusti till november, december.

– Jag hade ändå lite tur eftersom det kom ett break för Covid så jag hann träna några gånger med laget innan första matchen.

– Som omställning var det häftigt. Det var en speciell grupp av killar jag kom till. Många är kvar sedan jag kom hit för tre år sedan. Spelarna, coacherna och GM gjorde det väldigt, väldigt lätt för mig att komma in i allt.

Carter Ashton har spelat 131 matcher i Leksand – och stortrivs i klubben. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Hur summerar du dina tre första säsonger?

– Det är svårt att sammanfatta med några få ord. För mig och min partner är Leksand en speciell plats. Vi har fått många bra vänner här både inom hockeyn och vid sidan av. Det är en väldigt bra arena att spela hockey i.

– Jag kan definitivt säga att jag blivit en bättre spelare tack vare ledningen, tränarna och allt. Tiden här har varit otrolig. Nu gör vi den här intervjun i juni och vi har bestämt oss för att tillbringa sommaren här.

– Jag har aldrig tidigare stannat i ett lag eller stad under sommaren utan vi brukar alltid åka hem, men Leksand är en så speciell plats så vi vill även uppleva hur sommaren är här.

“Tror att vi hade kunnat göra något speciellt om vi gått vidare”

Hockeymässigt har ni inte lyckats i slutspelet under din tid i klubben, hur tänker du kring det?

– Vi jobbar för att vara ett av topplagen i ligan, men vi har ännu inte nått dit. Vi har haft flera bra matcher i rad där vi visat att vi borde vara ett topplag.



Men varför har det inte blivit så?

– Det är en bra och tuff liga. Speciellt i slutspelet där vi inte fått ihop det. Det har varit några säsonger som avslutats i besvikelse.

– Senaste säsongen, vi ville gå mycket längre än vi gjorde så det var en stor besvikelse. Som jag sa har vi jobbat under några år med att få ihop alla bitar, coacherna, hur vi tränar, alla spelare. Det gör att jag känner att vi kan göra bra saker tillsammans den här säsongen.



Hur ser du tillbaka på matchserien mot Rögle i slutspelet där ni förlorade med 2-1 i matcher trots ett stort spelövertag?

– Det gick fot. Att spela en trematchserie är tufft. Allt blir viktigt i en så kort serie, alla småsaker.

– Några veckor var vi topp sex, vilket var vårt mål och vara klara för slutspelet. Nu blev det i stället tre matcher mot Rögle och det slutade med en stor besvikelse.

– Vi spelade bra, men det är hockey. Alla kan slå alla och det är inte stor skillnad mellan dom 14 lagen. Nu när jag tänker på det igen… Jag har försökt inte tänka på det, men då jag kommit tillbaka till Leksand… Jag tror att vi hade kunnat göra något speciellt om vi gått vidare.



Nu väntar något nytt för Carter Ashton, att fira midsommar i Leksand.

– Nu har jag varit hemma i tre veckor och vi brukade alltid åka hem i april eller maj för resten av sommaren. Jag har aldrig varit här under en midsommar och har aldrig sett Leksand så “busy” som det är nu. Det ställs upp staket och man förbereder saker över allt.

– Nu har vi tester, måndag, tisdag och onsdag. Sedan hoppas jag att få fira midsommar med några av våra vänner.

Carter Ashtons kontrakt med Leksand löper ut 2024. Foto: Ronnie Rönnkvist

Kan stanna längre i Leksand: “En ära”

Du har kontrakt säsongen ut, hur går tankarna framåt?

– Jag har inte tänkt på det ännu.



Kan du tänka dig att stanna i Leksand ytterligare en tid?

– Absolut. Det är en speciell plats att spela och bo på. Nu är jag snart inne på mitt fjärde år och jag har trivts varje år och dag här. Det vore absolut en ära att få stanna här ytterligare en tid.



På tal om en liten hockeyvärld så har pappa Brent Ashton spela i Vancouver tillsammans med Leksandsikonen Per-Olov Brasar vars son Richard Brasar idag jobbar med kommunikation på Leksands IF.

– Dom möttes då min pappa och mamma kom över hit förra året. När pappa var 18 eller 19 år spelade han och Brasar tillsammans i Vancouver. Det var 40 år sedan, men när dom nu träffades pratade dom som att det dom hade spelat tillsammans igår. Det är så relationer skapas av hockey.

– Okej, om dom spelade tillsammans för tio år sedan, men att ses i en så här liten stad efter 40 år är verkligen coolt, avslutar Carter Ashton.

