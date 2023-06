ANNONS

Vegas Golden Knights firade Stanley Cup-triumfen på “The Strip” i natt.

Då kom det hundratusentals fans som fyllde gatorna för att hylla laget.

– Jag visste att detta var en feststad, men kan det bli mycket bättre än så här?, sade lagkaptenen Mark Stone.

Tidigare i veckan säkrade Vegas Golden Knights sin första Stanley Cup-seger någonsin efter att ha besegrat Florida Panthers med hela 9-3 i den femte finalmatchen för att vinna serien med 4-1 i matcher.

Under lördagsnatten hyllades hjältarna på “The Strip” i Las Vegas med hundratusentals fans som fyllde gatorna.

– Det här är galet. Helt otroligt, ett minne för livet, utbrast forwarden Ivan Barbasjev på scenen.

Spelarna åkte på fyra bussar genom Las Vegas för att ta emot alla fansens hyllningar och hade även trumslagare och dansare för att festa till det på sitt egna Vegasvis.

Spelarna bar svarta t-shirts med texten ”The Realm is Uknighted”. De sprutade då också ut champagne över fansen samt kastade ut presenter till folkmassan i form av t-shirts, klubbhanddukar, muggar och flaggor.

– Jag visste att detta var en feststad, men kan det bli mycket bättre än så här? Vi tackar er för att ni har varit med oss och varit världens bästa fans. Vi visste att vi skulle vinna i tisdags och många av killarna hade tårar i ögonen på bänken, säger lagkaptenen Mark Stone i ett tal på scenen.

Absolute scenes on stage in Vegas 🤩🍾 pic.twitter.com/dKqS8VvEmq — Sportsnet (@Sportsnet) June 18, 2023

Höll minnesstund – och hyllade fansen

Utanför arenan hölls det också en minnesstund för de 60 människor som dog under masskjutningen i samband med musikfestivalen Route 91 Harvest Festival den 1 oktober 2017, precis innan Vegas Golden Knights skulle spela sin första officiella match. Över 850 människor skadades under attentatet. Under avslutningen av mästerparaden hyllades också personal från räddningsarbetet den kvällen.

Lagkaptenen Mark Stone valde också att hylla fansen när han höll tal på scenen.

– Det är vi som står här uppe och firar Stanley Cup-segern men ni har också en del i detta. Varje match har vi haft ett otroligt stöd från fansen, ni kör stenhårt varje kväll och det gör det verkligen speciellt för oss spelare, säger Stone.

Festande fortsatte in i sena kvällen och natten i Las Vegas med mycket konfetti och ett konstant lyftande av den maffiga Stanley Cup-bucklan på scenen.

TV: William Karlssons vilda tal under segerparaden