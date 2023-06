ANNONS

Efter tre år utomlands är Victor Brattström tillbaka i Sverige och klar för SHL-spel i HV71.

För hockeysverige.se berättar han nu om flytten till HV71, tuffa tiden i Nordamerika samt revanschlusten.

– Jag föll många gånger men reste mig upp igen varje gång – jag har blivit mycket starkare mentalt och det känns som att ingenting rubbar mig, säger målvakten.

Det var länge oklart vem som skulle bilda målvaktspar med Joni Ortio i HV71 då klubben länge stod med bara en målvakt på avtal.

I tisdags kom sedan beskedet vem som fyller upp den vakanta posten då HV presenterade värvningen av 26-årige göteborgaren Victor Brattström som närmast kommer från spel i Nordamerika inom Detroit Red Wings organisation.

– I Victor får vi en oerhört duktig målvakt som har ett starkt driv och som är väldigt välskolad. Han kommer att bli ett perfekt komplement till Joni Ortio, sade sportchefen Kent Norberg när värvningen presenterades.

För hockeysverige.se berättar nu Brattström själv om flytten till HV71 och sina tankar kring att spela i Jönköpingsklubben.

– “Nubben” hörde av sig och jag känner ju honom sedan innan från tiden i Timrå. Det känns som att HV har något spännande på gång. Det är ett bra lag och en bra förening med mycket historia och framgång, säger burväktaren och fortsätter:

– Det lät väldigt lockande när det presenterades för mig. Sedan har jag också hört mycket gott om målvaktstränaren Joel Gistedt så det känns spännande att få jobba med honom. Det var mycket bra på många plan.

Hur mycket spelade det in att du känner “Nubben” sedan tidigare från dina år i Timrå (2016-2020)?

– Jag vet ju att han kan bygga ett lag med framgång. Jag har varit med där och sett hur han jobbar. Varje lag som han har byggt då jag var med så var det väldigt bra sammanhållning och en sammansvetsad grupp och jag ser att det är det nu i HV71 också.

Det har ryktats om Victor Brattström ett tag under lågsäsongen där ett antal klubbar i Sverige uppgetts visa intresse för honom. Något som målvakten även bekräftar.

– Det har funnits intresse men mer kan jag inte säga om det.

“Kommer från en tuff säsong där så det var svårt att hitta jobb”

26-åringen har tidigare spelat 23 matcher i SHL och 60 matcher i HockeyAllsvenskan men när han skulle vända hem var det tydligt vad han föredrog.

– Det lockade ju extra att få spela i SHL igen. SHL är en jättebra liga och det är väldigt hög klass, kanske bättre än många tror, så absolut var det i tanken att om jag skulle komma hem ville jag spela i SHL.

När din säsong i AHL tog slut, kände du då att du ville vända hem till Sverige?

– Det var inte självklart. Från början var jag sugen på att stanna kvar i USA men jag kommer från en tuff säsong där så då var det svårt att hitta jobb. Då fick jag snacka med mig själv och komma fram till vad jag skulle göra. Jag känner att jag inte vill ge upp den här drömmen om att ta sig till NHL.

– Men nu bestämde jag mig för att komma hem och spela i HV och det känns ändå helt fantastiskt. Jag hoppas kunna få lite självförtroende igen och hitta glädjen så att jag kan studsa tillbaka. Jag ska fortsätta jaga drömmen som den där lilla grabben hade och det förändras inte nu när jag har flyttar hem.

Victor Brattström spelade flera säsonger i Timrå. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Den Frölundafostrade målvakten hoppas med andra ord fortfarande att han ska kunna återvända till andra sidan Atlanten i framtiden.

Är tanken att flytten hem bara ska vara en snabbvisit då?

– Det får ta den tid det tar men mitt mål är NHL. Nu ser jag fram emot att spela i HV och sedan får vi se hur det går.

Tuffa tiden i USA: “Det är det värsta som finns”

Victor Brattström kommer närmast från två år i Nordamerika där han mestadels spelat för Detroits farmarlag Grand Rapids Griffins men även i farmarligans farmarliga ECHL.

Den första säsongen gjorde han 32 matcher i AHL med en räddningsprocent på 89,4 och han fick även spela tre matcher i ECHL. Den senaste säsongen blev det endast 18 matcher i AHL med 88,5 i räddningsprocent och en match för Toledo Walleye i ECHL.

Det har varit upp och ner under de två säsongerna och nu blickar Brattström mot att bevisa sig som målvakt igen.

– Det viktigaste som jag kände är att jag ska studsa tillbaka här. Jag har två tuffa år bakom mig men jag har samtidigt lärt mig otroligt mycket. Jag känner mig jäkligt mentalt stark och redo att studsa tillbaka nu i HV.

Du säger att det var två tuffa år, hur känner du kring din tid i USA?

– Det var uppförsbacke många gånger, så var det. Jag föll många gånger men reste mig upp igen varje gång. För varje gång jag reste mig upp så kände jag också att jag blev starkare och starkare. Sedan är det klart att man fick många slag men jag har krigat på och fick lära mig mycket under åren där.

– Nu känner jag också att jag har en jäkla respekt för hockeyn och också för mig själv. Rent hockeymässigt var det kanske inte världsbäst för mig men jag har blivit mycket starkare mentalt och det känns som att ingenting rubbar mig. Det har stärkt mig och gett mig enormt mycket.

Brattström i Grand Rapids Griffins. Foto: Frank Jansky/Icon SMI via ZUMA Press

Framför allt under den gångna säsongen var det tufft för Brattström som gick långa perioder utan att få spela och det blev mycket bänksittande.

– Det blir bara att man fokuserar på det jag kunde göra varje dag, på träning och så. Fortsätta hålla uppe och vara så professionell som möjligt. Sedan ska jag inte ljuga, det är tufft men det gäller att pusha sig själv hela tiden.

– Sedan ska jag vara helt ärlig och säga att det suger att inte få spela. Det är det värsta som finns att inte få spela och när man får spela matcher så är det det bästa. Det var bara att lita på processen helt enkelt.

En höjdpunkt för Brattström under sina två år i Nordamerika kom 31 mars 2022. Då fick han nämligen sitta på bänken för en NHL-match mellan Detroit Red Wings och New York Rangers. Något som gav mersmak.

– Verkligen, där fick man smaka på det. Det var fantastiskt på sitt sätt även om man bara satt på bänken. Det var faktiskt lite nära på att jag fick hoppa in. Rangers gjorde lite snabba mål i början av matchen så det kändes som att jag skulle kunna få hoppa in men det blev inte så.

– Men jag fick ändå känna på pulsen i NHL och det var fantastiskt. Jag fick lukten för det då och jag känner den fortfarande och det är väldigt motiverande.

“Jag kommer verkligen hem med en jäkla revanschlust”

Victor Brattström spelade senast i Sverige säsongen 2019/20 då han var förstemålvakt för Timrå i HockeyAllsvenskan. Efter det skrev han ett NHL-kontrakt med Detroit Red Wings och blev utlånad till KooKoo i finska ligan innan han tog steget över till Nordamerika.

Nu är han alltså hemma i Sverige igen efter tre år utomlands och känner då att han återvänder som en bättre målvakt.

– Spelet är lite fortare där så jag har blivit snabbare på isen och jag läser spelet mycket snabbare. Det har hjälpt mig också utvecklingsmässigt. Närspelet precis framför mål, där saker händer, har jag också förbättrat.

Efter den tuffa tiden har Brattström fått en stärkt motivation. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Du kommer ju ändå från en tuff säsong där du inte fick spela så mycket, hur känns formen?

– Jag känner ändå att formen är bra och jag har sådan revanschlust nu efter vad jag gått igenom. Det kommer hjälpa mig något enormt. Jag kommer verkligen hem med en jäkla revanschlust.

Den senaste säsongen var Joni Ortio väldigt tydlig förstemålvakt för HV71 och stod i 41 av 52 matcher. I våras spelade han bland annat 15 matcher i rad.

Är du inte orolig för att du ska hamna i en liknande sits som i fjol med mycket bänksittande?

– Jag skulle inte säga att jag är orolig eller så. Det är klart att det kan säkert hända, men då får man acceptera det och göra sitt bästa ändå. Samtidigt så kan det vända och bli tvärtom också, allt beror på hur det går.

Den 26-årige målvakten ska resa till Jönköping på måndag för att träffa sitt nya lag och börja jobba i Husqvarna Garden inför den kommande SHL-säsongen. Han ser då fram emot att försöka hjälpa HV71 att verkligen etablera sig i SHL efter att ha kommit upp som nykomling från HockeyAllsvenskan förra året.

– Jag vet hur tufft det är att komma upp från Allsvenskan till SHL för jag fick ju uppleva det i Timrå och det är väldigt svårt. Nu har de etsat sig kvar efter första säsongen här och jag litar på ”Nubben” stenhårt och laget som han sätter ihop. Det kommer bli hur bra som helst. Det kommer bli tufft för SHL är en svår liga men vi känns jäkligt starka, avslutar Victor Brattström.

