Efter ett tungt skadebesked om Herman Hansson är HV71 en forward kort.

Men en möjlig lösning i form av Simon Önerud finns tillgänglig.

– Vi vet om att Simon tränar på och hela den biten och vi har träffats efter vårt snack där i våras, säger “Nubben” till JP/Jnytt.

HV71 kommer att få klara sig utan Herman Hansson under en längre tid. Efter att forwarden dragit av hälsenan under en fysträning väntas han bli borta åtminstone under hela höstsäsongen.

Detta gör att sportchefen, Kent Norberg nu kan behöva ge sig ut på jakt efter en ny forward.

– Först och främst är det jävligt tråkigt för Herman. Han har gjort en jäkligt bra försäsong så nummer ett är att det är riktigt tråkigt för honom. Nummer två: Det är klart vi kommer prata om ifall vi ska ersätta, säger Kent ”Nubben” Norberg till JP/Jnytt.

Men en “enkel” lösning finns tillgänglig.

Håller dörren öppen för kaptenen

Simon Önerud fick i våras beskedet att han inte skulle vara kvar i HV71, men öppnade då samtidigt för att komma tillbaka om HV skulle ånga sig.

“Nubben” menar nu att det inte är en omöjlighet.

– I dagsläget stänger vi inga dörrar alls. Det gör vi inte. Men vi har inte diskuterat allt än utan det ska vi göra i lugn och ro. Vi vet om att Simon (Önerud) tränar på och hela den biten och vi har träffats efter vårt snack där i våras. Men som sagt, vi har inte hunnit fundera än så vi får återkomma med om eller vad vi ska göra framöver, säger han och fortsätter:

– Som jag säger så stänger vi inga dörrar alls. Jag, Tomas (Montén), Pelle (Gustafsson) och Johan (Davidsson) ska sätta oss ner och prata igenom situationen så får vi se vad vi kommer fram till.

Den tidigare kaptenen fick lämna efter två tuffa år med skador och operation. Han kom endast till spel vid sex tillfällen 2022/23.

