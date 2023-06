Jesper Frödén är på väg att skjuta Coachella Firebirds till en Calder Cup-titel. Forwarden gjorde i nattens 4-0-seger mål för andra matchen i följd – och nu har de 2-0 i matcher mot Hershey.

Det kommer vara två svenskar som vinner Calder Cup den här säsongen, och det ser mycket väl ut att bli Jesper Frödén och Gustav Olofsson som får titulera sig mästare.

Den förstnämnda har också kommit igång i rättan tid. Efter en stark grundserie med 47 poäng på 44 matcher har det även lossnat i slutspelet. Tio matcher in står svensken noterad för åtta poäng, och har nu gjort mål i två raka finalmatcher.

I natt kom målet i början av den andra perioden. Det var i numerärt överläge som snajpern prickade in 1-0, ett mål som visade sig bli matchavgörande.

