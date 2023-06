Alla räknar med stora förändringar i Calgary Flames i sommar. En av spelarna som kan få lämna klubben är amerikanen Noah Hanifin, som varit svensken Rasmus Anderssons backpartner de senaste åren. Det uppger insidern Elliotte Friedman.

Calgary Flames genomgår stora förändringar den här sommaren.

Klubben har redan hunnit sparka coachen Darryl Sutter och förväntas ersätta honom med den assisterande coachen Ryan Huska. Man har dessutom gått skilda vägar med general managern Brad Treliving och valt att ersätta honom med en internrektytering i form av Craig Conroy.

Nu förväntas det även ske förändringar på spelarsidan.

Flames har ett koppel spelare som kan bli unrestricted free agents sommaren 2024, däribland svenskarna Elias Lindholm och Mikael Backlund. Efter att klubben gått miste om storstjärnan Johnny Gaudreau via free agency förra sommaren har general manager Conroy varit noga med att påpeka att han inte är sugen på ett liknande scenario igen. Därför riskerar flera spelare att trejdas om de inte i ett tidigt skede aviserar att de är sugna på att stanna.

En av spelarna som nu pekas ut som tänkbart trejdbete är backen Noah Hanifin.

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman är amerikanen, som varit svenske Rasmus Anderssons backpartner de senaste säsongerna, attraktiv bland andra NHL-klubbar och en spelare som Craig Conroy får en hel del samtal om.

