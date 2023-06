ANNONS

Han var den hetaste free agent-backen inför sommaren. Men under fredagen skrev Damon Severson ett nytt åttaårskontrakt - och trejdades.

På en ganska blek free agent-marknad var Damon Severson det kanske största namnet som kunde ge sig ut på den fria marknaden under sommaren. Den skicklige tvåvägsbacken har de sju senaste säsongerna varit en nyckelpjäs för New Jersey Devils, och förra säsongen gjorde han 46 poäng vilket är personbästa. Totalt har han gjort 263 poäng på 647 matcher för klubben.

Men nu är 28-åringens tid i New Jersey över. Under fredagen genomfördes en så kallad “sign and trade”, där han först skrev på ett nytt åttaårsavtal med Devils, för att sedan omedelbart trejdas till Columbus. Anledningen till upplägget är att han som free agent bara skulle kunna skriva ett sjuårskontrakt som längst.

50 miljoner dollar

Det nya avtalet ger honom 6,25 miljoner dollar per säsong, att jämföras med de 4,16 miljoner han tjänat per år de senaste sex åren. Det nya avtalet är alltså värt totalt 50 miljoner dollar, eller drygt 540 miljoner svenska kronor.

Columbus behövde betala ett tredjerundeval i draften för att säkra upp Seversons tjänster redan nu, innan han gav sig ut på den fria marknaden vid månadsskiftet.

Severson är den andra tunga backvärvningen Columbus gjort de senaste dagarna. Häromdagen var de inblandade i en trelagstrejd som tog backen Ivan Provorov från Philadelphia Flyers till Blue Jackets.