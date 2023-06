ANNONS

Fredrik Karlström stannar i Dallas Stars organisation. Under tisdagen skrev svensken under ett nytt ettårsavtal med klubben som han spelade fem NHL-matcher för under säsongen.

Redan i fjol ryktades det att Fredrik Karlström skulle vara på väg tillbaka hem till SHL efter en säsong i Nordamerika. Så blev inte fallet. Han förlängde kontraktet med Dallas Stars och fick spela fem NHL-matcher med klubben under den gångna säsongen.

Någon flytt till Sverige blir det inte heller till hösten.

Nu står det klart att 25-åringen blir Dallas trogen. Under tisdagen meddelade CapFriendly.com att han skrivit på en ettårig förlängning med Stars värt 775 000 dollar i NHL och 225 000 i AHL. Garantilönen ska ligga på 250 000 dollar, vilket motsvarar 2,7 miljoner svenska kronor i dagens valutakurs.

The #TexasHockey re-signed 25 y/o Group 6 UFA F Fredrik Karlstrom to 1 year deal:



NHL 775K

Minors 225K

Guaranteed 250K



26P in 47 AHL GP



Rep'd by Markus Lehto @wassermanhockey https://t.co/2bF7vknmpQ — PuckPedia (@PuckPedia) June 6, 2023

Fredrik Karlström draftades som 90:e spelare av Dallas i tredje rundan 2016. Efter spel med AIK i Hockeyallsvenskan gjorde han två SHL-säsonger i Linköping och ytterligare två i Växjö innan han flyttade över Atlanten 2021. I Växjö var han med om att bärga SM-guldet 2021.

I AHL har det blivit 26 mål och 55 poäng på 112 matcher. Den senaste säsongen noterades han för tio mål och 26 poäng på 47 matcher för Texas Stars. Under de båda säsongerna i Nordamerika har det totalt blivit åtta NHL-matcher och en assist för stockholmaren.

