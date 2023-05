ANNONS

Trots en säsong med djupa dalar slog Oscar Nord sitt poängbästa under 2022/23. Nu har den viktiga forwarden till slut förlängt. För hockeysverige.se berättar han om beslutet, succén i nya rollen och förhoppningarna inför 2023/24.

– Det känns som att det finns någonting bra på gång här, säger 26-åringen.

I tisdags kom det efterlängtade beslutet.

Oscar Nord förlänger med AIK och kommer därmed att göra sin sjätte raka säsong i den gulsvarta tröjan.

En säsong där 26-åringen ska försöka följa upp senaste årets succé då han nådde sin bästa poängnotering hittills i Hockeyallsvenskan. Men även en säsong där hans AIK ska försöka bygga vidare på sin starka avslutning för att undvika ett nytt tungt år.

– Det känns bra. Jag är jätteglad över att skriva på igen. Det känns som att det finns någonting bra på gång här. Det är ändå en stomme som blivit kvar, vilket kanske tidigare har varit svårt. Det har varit mycket spelare som har kommit in och ut genom mina år här. Det känns jättekul, säger Oscar Nord när hockeysverige.se når honom.

Var det ett självklart val, att förlänga?

– Det var en tid där det gick mycket rykten kring hur situationen kring tränarposten skulle bli och sedan kom ”Pajen” (Niklas Persson) in också. Till att börja med var det väldigt viktigt för mig att sätta sig ner och prata, se vad deras tankar var om mig och planen för hur de vill ta det framåt. Jag är väldigt glad att vi kom fram till en lösning.

AIK slutade grundserien på en tiondeplats, trots flera prestigevärvningar som Richard Gynge och Daniel Muzito-Bagenda. Överlag var det en tung säsong, men för Oscar Nord blev det ett rejält lyft i poängproduktionen.

– Jag kände redan från inledningen på säsongen att jag tagit steg i mitt spel, speciellt i mitt offensiva spel. Jag kände att jag under säsongens gång fick en större roll offensivt.

Växte i nya rollen: “Börjat fundera lite”

En stor del av detta var ett större förtroende från tränaren Anton Blomqvist, men även ett positionsskifte som gjorde att Nord klev bort från sin centerplats och fick en forwardroll för första gången i karriären.

– Det var faktiskt något som ”Blomman” kände att han ville testa. Jag var öppen för det och fick ut mycket av mitt spel när jag testade på det. Sen hade vi en del skador på centersidan genom säsongen. Då fick jag hoppa in och spela center igen. Under perioden jag spelade forward hade jag byggt upp ett väldigt stort självförtroende. Det fick jag med mig.

Huruvida det blir fortsatt spel i den rollen är han däremot inte säker på.

– Vi får se lite hur det blir. Det är klart att man har börjat fundera lite. Samtidigt får vi se vad ”Blomman” vill ha mig. Jag känner mig trygg och bekväm i båda roller. Det var väldigt kul att spela forward och jag tyckte att jag gjorde det bra i den rollen.

Oscar Nord. Foto: Bildbyrån.

Vad har du för förväntningar på dig själv inför kommande säsong?

– Det är klart att när man haft ett år där det har gått väldigt bra och man känner att man har utvecklats och tagit steg så är det klart att man minst vill vara på den nivån igen. Man vill ha det som en standard. Det kommer att krävas ett hårt jobb. Situationen blir lite annorlunda och man har kanske lite mer krav på sig, men jag tycker bara att det är roligt. Jag hoppas att jag kan fortsätta utvecklas och ta steg i mitt individuella spel.

“Klubben är på rätt väg - de vet vad de vill göra"

Den nya sportchefen, Niklas Persson har redan påbörjat jobbet med att bygga laget inför den kommande säsongen - och har fått in ett gäng intressanta spelare. Inte minst Gerry Fitzgerald som gjorde 42 poäng för Björklöven förra säsongen, men även Kristoff Kontos som tidigare gjort 48 för Kristianstad. Två centervärvningar som kanske gör det lite mer troligt att Oscar Nord hamnar just i en forwardroll.

– Jag tycker att det ser bra ut. Och vad jag har hört ska vara bra killar också, vilket är viktigt för en grupp. Det är ett par platser som ska fyllas, men här och nu känns det som att de har gjort rätt saker. Det känns otroligt positivt inför framtiden. Det ser spännande ut, säger Nord och fortsätter om Fitzgerald.

– Det är klart, det är en jättebra hockeyspelare. Det har han bevisats genom sina år här i Sverige. Får jag chansen där, att spela med honom så hade det varit otroligt kul. Förhoppningsvis kan man hitta en god kemi och bidra och göra bra saker för laget. Det hade varit kul. Absolut.

Utöver detta ser Stockholmslaget, till skillnad från tidigare år, nu ut att få behålla en ordentlig stomme från fjolårets lag. Richard Gynge, Daniel Muzito Bagenda, Zion Nybeck, Oscar Öhman, Filip Windlert, med flera har kontrakt över kommande säsong. Något som Nord menar är viktigt.

– De flesta lag som vinner eller går långt har oftast en grupp och stomme som har fått jobba över tid. Det är bara positivt att det är ganska många som var med i fjol och har varit här tidigare år. Det känns som att det absolut bara är positivt.

Gerry Fitzgerald. Foto: Bildbyrån.

2018/19, Oscar Nords första säsong i AIK, kvalade man uppåt mot SHL. Säsongen efter var det en 14:e plats och ett inställt kval som räddade laget. Under flera år har det sett riktningslöst i klubben, men nu menar Nord att man är på rätt väg,

– Ja, jag har varit med både i toppen och botten här. Det har varit väldigt olika säsonger. Det har bytts ut både spelare och ledare under tidens gång, men nu känns det absolut som att klubben är på rätt väg. Med säsongen som var i fjol så känns det även som att supportrarna kommer att hitta mer till Hovet och tycka att det är kul med hockeyn igen. Det har varit tuffa år, men det känns som att klubben är på rätt väg. De vet vad de vill göra.

Vad var det som gjorde att det inte fungerade förra säsongen?

– Det var en kombination av mycket. Det kom in ganska många nya spelare, mycket unga killar också. Saker och ting tar tid, att sätta ett spel och så vidare. I och med den gruppen som vi hade så tror jag att vi hade behövt få det att rulla på för att få ett självförtroende i gruppen. Det kändes aldrig som att vi fick det här flytet i gruppen. Man fick kämpa så jävla mycket hela tiden. – Vi lyckades ta oss till en kvartsfinal och jag tycker ändå att vi stod upp hyfsat mot MoDo, men det gör inte så mycket idag. Sen är det är klart att det blir en erfarenhet för alla som var med då. Det är något vi kan ta med oss och lära oss av.

“Hoppas givetvis att jag får gå upp med AIK”

När forwarden med Nordia/Bagarmossen HC som moderklubb skrev på sitt nya avtal var det två år som parterna kom överens om. Två år där AIK som alltid satsar mot att ta sig upp till SHL.

Var hoppas du att ni är när detta kontrakt tar slut?

– Det är jättesvårt att spekulera i. Det känns nära, men säsongen som ligger framför oss nu är ändå långt bort, men det är klart att man alltid hoppas på att vinna så mycket som möjligt. Och att det tar en till framgång. Det är därför man håller på, man vill vara med och spela många viktiga matcher och vill vinna. Jag hoppas givetvis att jag, under de här åren, någon gång får vara med och gå upp med AIK. Det är klart att man hoppas på det.

Är SHL realistiskt till dess?

– Det är jättesvårt att säga. Det är två år dit och mycket som kan ske under tidens gång. Just nu har vi inte truppen satt. Sen året efter det har man ingen aning om vad som händer. Nu i slutet på maj är det jättesvårt att säga om det är realistiskt eller inte.

Oscar Nord. Foto: Bildbyrån.

Känner du att du har mer ansvar nu som lite av en kulturbärare?

– Jo men lite så blir det väl automatiskt tror jag. Henom alla mina år här jag alltid känt att jag automatiskt tagit ett litet ansvar. Man försöker bidra med det man kan genom sina ledaregenskaper, och ändå prata om vad det innebär att spela för en klubb som AIK. Absolut känner jag att jag har blivit en liten kulturbärare genom åren. Det kanske blir så automatiskt när jag ska göra min sjätte säsong. Jag tycker bara att det är kul.

I nuläget har den 35-årige lagkaptenen, Christian Sandberg ett utgående kontrakt och mycket talar för att han kommer att tacka för sig efter lång och trogen tjänst. Oscar Nord har tidigare haft C:et på bröstet under en av lagets tyngsta stunder och kan vara en möjlig ersättare i rollen. Själv menar han att bokstaven inte spelare så stor roll.

– Det är svårt att sitta och säga så här nu. I och med att man inte vet hur saker och ting kommer att se ut eller vad det är för spelare som kommer in. Jag fick ju hoppa in och vara kapten där året när det gick tufft för laget under säsongen. Och sen har jag haft en assisterande kaptens roll innan.

– Jag känner att jag fortfarande kan bidra och vara en ledare oavsett om jag har en bokstav på bröstet eller inte, men det är klart att det hade varit roligt. Jag har ju alltid sagt att ”Sampa” har varit en otrolig kapten. Han är en jävligt fin kille. Mar har ju lärt sig en hel del av honom. Det har varit kul att spela med honom och ha honom som kapten i laget genom åren, avslutar Oscar Nord.