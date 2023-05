ANNONS

Slovakien stoppade KHL-spelare från att representera landet vid Hockey-VM.

En av spelarna som då inte fick spela VM är NHL-meriterade målvakten Adam Húska – och nu kommer ryska uppgifter som säger att han stannar i KHL.

De allra flesta nationerna har stoppat KHL-spelare från att representera landslaget, bland annat Sverige har förbjudit spelare från KHL att spela i Tre Kronor.

Ett annat land som också fattade beslut om att inte tillåta KHL-spelare till VM är Slovakien. Det innebar att bland annat målvakten Adam Húska, som var Slovakiens förstemålvakt på VM förra året, inte fick spela VM det här året.

"Vi har haft en lång debatt med spelarna från KHL under de senaste veckorna. De har alltid med glädje och stolthet representerat vårt land. Under debatterna kom vi fram till den enhälliga uppfattningen att för en lugn förberedelse och hundraprocentig koncentration i vårt lag under VM, så är det bättre om vi utesluter spelare från KHL", skrev Slovakiens ishockeyförbund då beslutet togs.

Slovakien hade sedan ett svagt VM då de inte ens tog sig ut ur gruppen utan missade kvartsfinal.

Húska uppges stanna i KHL

Adam Huska stängdes alltså av från landslaget och fick inte spela VM på grund av att han valde att spela i KHL trots Rysslands brutala invasion av Ukraina.

Men det verkar inte hindra honom från att fortsätta spela i Ryssland. Enligt ryska uppgifter ska Adam Húska nämligen välja att skriva på en kontraktsförlängning med Torpedo Nizhny Novgorod värt cirka 35 miljoner rubel vilket motsvarar cirka 4,79 miljoner kronor.

Den 26-årige målvakten spelare flera år i USA där han spelade både junior- och collegehockey innan han tog klivet till New York Rangers organisation. Där gjorde han 79 matcher i AHL samt fick spela en NHL-match. Under sin karriär har han spelat två VM för Slovakien och förra året utsågs han till en av de tre bästa spelarna i det slovakiska VM-laget.

TV: Fredrik Olofssons jätteläge att avgöra – i debuten