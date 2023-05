ANNONS

Tre Kronor åkte från Tammerfors till Riga för kvartsfinal. Det skulle visa sig bli en riktig mardrömsresa. Framför de lettiska fansen förlorade Sverige med 3-1 – och brakade ur VM.

Det blev ett jättefiasko för Sverige i kvartsfinalen mot Lettland. Hemmanationen visade mer vilja och var i slutändan förtjänta av segern.

De tog också ledningen med 1-0 i den förstaperioden när Luleåspelaren Dans Locmelis gjorde mål framför en furiös hemmapublik. Ledningen stod sig perioden ut och Tre Kronor hade svårt att komma in på motståndarmålet.

Det dröjde till den andra perioden innan kvitteringen kom.

Det var då Timothy Liljegren som hittade 1-1-målet när han klev in i banan och satte upp pucken i krysset.

Mardrömsperioden

Sverige fick också ett guldläge att ta ledningen när Martins Dzierkals drog på sig ett matchstraff. Men det numerära överläget för dagen var under all kritik. Fem minuter passerade utan att publiken behövde bli alltför nervösa.

Powerplayet tog slut i början av den tredje perioden, och då tog Lettland över tillställningen. 2-1 kom av Miks Indrasis som stod för en individuell prestation. 3-1 kom av Janis Jaks i powerplay.

Tre Kronors desperation ökade, men det var too little too late för svenskarna. Framburna av hemmapubliken kunde Lettland rida ut stormen och avancera til semifinal mot Kanada.

