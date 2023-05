Rasmus Sandin tvingades lämna isen i stora smärtor i gruppfinalen mot USA i. Detta efter att han åkt på en knätackling från den amerikanske forwarden Michael Eyssimont.

– Den där är riktigt ful, konstaterar SVT:s expert Jonas Andersson.

Det var drygt fem minuter in i den första perioden i tisdagens gruppfinal mellan Tre Kronor och USA som olyckan var framme för den svenske backen Rasmus Sandin.

I samband med att Sandin spelat ifrån sig pucken i ett uppspel fullföljde Michael Eyssimont sin tackling på den svenske backen, men i stället för en regelrätt tackling så delade USA-forwarden ut en knätackling på Sandin.

– Den där är riktigt ful. Det där ska vara matchstraff. Han har tid att avbryta tacklingen, men det är som att han väljer att fortsätta, säger experten Jonas Andersson i SVT:s sändning.

Rasmus Sandin is in a lot of pain and has left the game after Michael Eyssimont got him in the knee. #IIHFworlds pic.twitter.com/B0upxvDpSM