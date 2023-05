ANNONS

Rasmus Sandin hamnade lite på sidan under sin tid i Toronto Maple Leafs.

Men efter trejden till Washington Capitals fick han chansen som en toppback och gjorde då stor succé.

För hockeysverige.se berättar 23-åringen om VM-spel med Tre Kronor, trejden och framgången i Capitals.

– Det var lite chockerande där i början men jag tror att det blev bra för mig i slutändan ändå, säger Sandin.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor har fått loss flera yngre spelare till Hockey-VM i Tammerfors som väntas vara bland de ledande spelarna i laget.

En av dem är 23-årige backen Rasmus Sandin som har anslutit från Washington Capitals i NHL. I en tid när det börjar bli mer och mer vanligt med “nej tack” från NHL-stjärnorna så valde Sandin att hoppa på tåget för att representera Tre Kronor på den stora scenen.

Han menar då att det är en dröm som går i uppfyllelse att dra på sig Sveriges tröja och spela VM.

– Det är jättehäftigt, jättekul att vara här. Det känns nästan lite surrealistiskt att ta på sig tröjan varje gång inför match. Det är någonting som man har drömt om sedan man var väldigt, väldig ung. Det är otroligt häftigt och jättekul att få spela med alla killar här i laget och lära känna alla, det är en otroligt bra grupp, säger Sandin och fortsätter:

– Det är otroligt stort att få möjligheten att spela för Tre Kronor. Det har alltid varit något man har tittat på och när man liten kollade man ju mer på Tre Kronor än NHL på grund av tidsskillnaden. Så från början har det alltid varit Tre Kronor man har drömt om att spela i. Det känns otroligt kul att komma ut på isen och se så många gula tröjor också, det är otroligt häftigt.

Rasmus Sandin har då också fått ett stort förtroende av förbundskaptenen Sam Hallam. Den spännande backen har snittat 22:02 minuters istid under de fyrainledande matcherna. Han spelar därmed två minuter mer i snitt per match än Henrik Tömmernes som snittar näst mest istid i Tre Kronor.

– Det är jättekul, man kan inte klaga på att få för mycket istid. Det är bara kul att få möjligheten att spela mycket.

Trots det stora förtroendet har det inte riktigt lossnat fullt ut för Sandin än som har lite mer att ge. Den senaste matchen mot Ungern var ett steg framåt för backen som hittills har 0+1 samt +4 för Sverige under de fyra första matcherna.

Vad tycker du om din egen turnering så här långt?

– Jag tycker att det har varit okej. Det är lite saker att städa upp i spelet hela tiden men jag tycker ändå det gått helt okej. Men absolut finns det några nivåer kvar.

Rasmus Sandin får mest istid av alla spelare i Tre Kronor. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

“Bäckström tog hand om mig när jag kom dit”

Rasmus Sandin kommer från en väldigt annorlunda säsong i NHL för egen del. För några år sedan, när han gjorde succé på JVM och utsågs till mästerskapets bästa back, sågs han som som en potentiell toppback i Toronto Maple Leafs. Han hade dock otur med skador samt hamnade på sidan i “Hockeyns Mecka” då han fick en begränsad roll i laget.

Det ledde till att han i slutet av februari trejdades till Washington Capitals där han fick en större roll i laget samt även fick ett stort lyft i sitt spel.

– Det var en säsong med två olika ansikten. Började i Toronto där jag var ganska limiterad och hade en liten seg start. Sedan byggde jag upp det efter några matcher och började komma in i det. Sedan efter trejden där så kändes det som att det tog fart lite extra.

Du hade ju spelat flera år i Toronto och fått vänner där men samtidigt var detta en bättre chans för din karriär, så var det lite bitterljuvt när trejden kom eller hur kände du?

– Lite grann var det så. Man var ju ganska chockad när det hände och man var väl som i en chock under två-tre dagar efteråt också. Men efter några dagar när man kommit till Washington och kommit in i det så blev det bättre. Framför allt var det (Nicklas) Bäckström som tog hand om mig när jag kom dit och sedan lärde jag känna alla andra i laget.

– Jag fick en bra roll redan från första match och efter det blev det ganska lätt och killarna i laget tog in mig väldigt bra. Det var lite chockerande där i början men jag tror att det blev bra för mig i slutändan ändå.

Rasmus Sandin och Nicklas Bäckström i Washington Capitals. Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports

“Ser fram emot att förhoppningsvis få vara där i väldigt lång tid framöver”

Sandin hade inlett säsongen med 20 poäng på 52 matcher i Toronto men efter trejden till Washington Capitals gjorde han succé med hela 15 poäng på 19 matcher. Han snittade då 0,79 poäng per match under sin tid i Washington och det hade varit tredje bäst poängsnitt av svenska backar i NHL den senaste säsongen då endast Erik Karlsson och Rasmus Dahlin hade bättre poängsnitt.

Om han haft samma poängsnitt över en hel säsong på 82 matcher hade han landat på hela 64 poäng.

Vad var nyckeln bakom att det gick så bra i Washington?

– Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är svårt att säga. Jag fick ju en lite större roll och fick lite mer förtroende, kände av det och fick en ganska bra start. Då byggde man upp lite självförtroende och det är ofta så man bygger sitt spel tycker jag som atlet överlag, att du måste ha bra självförtroende för att lyckas.

– Sedan tycker jag att Washington passar mig väldigt bra med spelstil och allt sånt. Sedan uppskattar jag väldigt mycket att jag fick en bra roll också. Det passade mig bra att komma dit.

Du kunde spela mer till dina styrkor helt enkelt.

– Ja, men lite så. Det var lite mer fritt och ganska klara meddelanden från ledningen vad de ville få ut av mig, vad jag skulle göra och hur man skulle spela. Det var roligt att komma dit.

Backen från Uppsala, med Gimo IF som moderklubb, har kontrakt i ett år till med Washington Capitals värt 1,4 miljoner dollar (14,6 miljoner kronor). Nästa år går dock kontraktet ut med “Caps”.

Så som karriären i den amerikanska huvudstaden inledde så är dock Sandin sugen på att stanna i Washington även i framtiden.

– Jag trivdes jättebra där men hann inte vara i Washington jättemycket eftersom vi hade många bortamatcher och var iväg på flera långa resor. Jag hann väl bara vara hemma i en månad eller så men under den tiden jag var där så trivdes jag otroligt bra. Jag ser fram emot att förhoppningsvis få fortsätta vara där i väldigt lång tid framöver.

Sandin hoppas få stanna i Washington även i framtiden. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

“Inte nöjda bara för att vi vunnit några matcher”

Nu har dock Rasmus Sandin lagt NHL-säsongen bakom sig och fokuserar nu på VM med Tre Kronor där han vill hjälpa laget till medalj och förhoppningsvis guld.

Hittills i turneringen har Sverige tagit fyra vinster på de fyra första matcherna. Sandin är självfallet nöjd med starten – men menar också att det finns mycket som laget kan, och behöver, förbättra.

– Vi har gjort det ganska bra. Det är saker som behöver tajtas upp lite och kunnas göra lite bättre men samtidigt är vi en ny grupp som inte spelat så mycket tillsammans. Vi tar det dag för dag, vi vill bli bättre med varje dag som går. Vi har ju vunnit fyra av fyra matcher också så det är vi ju väldigt nöjda med, säger han och fortsätter:

– Det finns alltid saker man kan förbättra. Vi kan nog tajta till det lite ytterligare i defensiven, vilket är positivt. Sedan tycker jag att vi kan vara lite bättre i anfallszon, skapa lite mer tryck, hota lite mer och vara rakare i spelet. Det är steg för steg hela tiden.

Hur ska ni göra för att följa upp den fina starten?

– Det är väl att fortsätta bygga vidare på vårt spel. Som sagt så har vi vunnit fyra av fyra nu och det gäller att fortsätta på det sättet. Sedan måste vi alltid försöka bli bättre på varje träning och varje match. Komma ihop ännu tajtare som grupp också, spela tillsammans som en stor grupp på isen och ta med oss det ut på matcherna också. Det är otroligt viktigt för oss att vi inte är för nöjda bara för att vi vunnit några matcher utan fortfarande vill bli bättre, avslutar Rasmus Sandin.

