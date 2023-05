ANNONS

Efter sparkningen från Toronto 2019 anklagades Mike Babcock för trakasserier av spelare han tidigare coachat. Nu kan tränaren vara på väg tillbaka till NHL.

Enligt The Athletic är han en av tre tränare som intervjuats för det lediga tränarjobbet i Columbus.

Efter att ha inlett NHL-säsongen 2019/20 svagt fick Mike Babcock lämna sitt tränaruppdrag för Toronto Maple Leafs i november 2019. Kort efter tränarens sparkning anklagades Babcock av några av sina tidigare tränare för trakasserier, däribland förre Detroit-svensken Johan Franzén som kallade Babcock för “en fruktansvärd människa” och “en mobbare” i en intervju med Expressen

Tre och ett halvt år efter avskedet från NHL-scenen, och ett år efter att han sagt att han gjort sitt som hockeytränare, kan Babcock nu vara på väg tillbaka till ligan.

The Athletic rapporterar att Babcock är en av minst tre tränare som intervjuats för det lediga tränarjobbet i Columbus Blue Jackets, sedan man avskedat Brad Larsen efter klubbens misslyckade säsong.

Vincent och Laviolette bland kandidaterna

Utöver Babcock ska även klubbens AHL-tränare Pascal Vincent samt Peter Laviolette, som sparkades av Washington efter årets slutspelsmiss, ha intervjuats av Blue Jackets.

Efter avskedet från Maple Leafs i november 2019 anslöt Babcock till University of Vermont som rådgivare under säsongen 2020/21 innan han återupptog tränarkarriären säsongen därpå då han tog över huvudansvaret för University of Saskatchewan. I augusti 2022 meddelade Babcock att han planerade att avsluta sin tränarkarriär.

Under sin tränarkarriär i NHL coachade Babcock Toronto, Detroit och Anaheim och vann 2008 Stanley Cup med Red Wings.

