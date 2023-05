ANNONS

För en månad stod det klart att Justin Pogge skulle lämna Grizzlys Wolfsburg.

Nu berättar den 37-årige målvaktsprofilen att han gjort sin sista match i spelarkarriären.

– Jag försökte glida under radarn, säger Pogge till TheAthletic.

Hemma i Kanada minns säkerligen många forfarande Justin Pogge från JVM 2006 då han storspelade sitt land till ett guld. Här i Sverige blev han en profil efter sin tid i SHL och Hockeyallsvenskan.

Men oavsett hur han minns idag står det klart att han räddat sin sista puck.

För TheAthletic berättar den nu 37-årige målvaktsveteranen att han lägger av.

– Jag försökte glida under radarn. Det är inte att jag inte kan spela längre, men det är dags för mig att ta till vara på en otrolig möjlighet. Det är dags för ett nytt kapitel, säger Pogge.

För en dryg månad sedan lämnade kanadensaren tyska Grizzlys Wolfsburg, men gick då inte ut med att det skulle bli hans sista klubb.

Under den gångna säsongen spelade han 18 matcher, släppte in 2,74 mål per match och räddade 90,6 procent av skotten.

Under karriären gjorde han sju framträdanden i NHL, 132 matcher i SHL och 67 i Hockeyallsvenskan.