ANNONS

I november fick Joakim Fagervall sparken från Djurgården.

Nu har han gjort klart med ett nytt uppdrag - och en återkomst i Boden.

– Boden har ett bra varumärke utåt i landet, säger Fagervall i Bodens sociala medier.

1999 till 2001 var Joakim Fagervall en del av Bodens tränarstab i Allsvenskan. 22 år senare är han nu tillbaka - som huvudtränare.

I vad som är ett chockartat besked meddelar nu Hockeyettan-klubben att de har gjort klart med den SHL-erfarne huvudtränaren.

– Det är inte bara föreningen som är intressant. Boden som stad är också intressant, det är ju bara att titta dig omkring – det är ju en byggkran i varenda jäkla korsning i stort sett. Det medför även att sporten kan utvecklas. Boden har ett bra varumärke utåt i landet, tycker jag i alla fall, och även en del supportrar på matcherna. Det känns väldigt intressant, säger Fagervall i Bodens sociala medier.

Sparkats två gånger om

Fagervall fick lämna Djurgården i november och ersattes då av tidigare förbundskaptenen Johan Garpenlöv. Dessförinnan hade han, utöver tiden i Stockholmsklubben tränat Malmö under två SHL-säsonger, innan han även där fick sparken. Innan dess var han i Björklöven under fyra och Luleå under två säsonger mellan 2014 och 2016. Under första året i Luleå säkrade han även en CHL-titel.

Men nu ska han alltså kliva ner i Hockeyettan och bli huvudtränaren för första gången i divisionen.