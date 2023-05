Nybro Vikings gör så mycket rätt under silly season att man kan misstänka att de studerat andra nykomlingars misslyckanden och dragit lärdomar utifrån det. Att de enligt uppgifter dessutom lyckas landa Tex Williamsson signalerar också att de redan är mer attraktiva än några av sina kommande konkurrenter.



Det kanske har varit bra för Nybro att ha snubblat på det där förbaskade målsnöret till Hockeyallsvenskan några säsonger i rad. För föreningen har kunnat se på de andra lagen som tar klivet upp, göra lärdomar och agerar nu helt rätt inför sin återkomst i finrummet.



Väsby var väl mer eller mindre tvungna att ta med sig sin Hockeyettan-trupp upp när de långt in i sommaren fick sin allsvenska plats inför säsongen 20/21. Det blev en mastig ombyggnation under säsongens gång, men tillslut åkte lag