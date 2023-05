"Då hade jag själv aldrig anställt Håkan Loob"

ANNONS

Våren 1996 lade Håkan Loob skridskorna på hyllan.

Tre dagar efter att han spelat sin sista match blev legendaren sportchef i Färjestad – och blev kvar i klubben i 21 säsonger.

– Det var en magisk resa, säger Loob till Hockeysverige.se.

Håkan Loob är en av svensk hockeys bästa och mest framgångsrika spelare genom alla tider. Han har vunnit två VM-guld, OS-guld, blivit svensk mästare en gång och inte minst Stanley Cup med Calgary Flames.

Idag ser vi Håkan Loob som expert på SVT. Bland annat kring VM-sändningarna, men han har också en nästan lika stor och lång framgångssaga som ledare i Färjestad. Mellan 1996 och 2018 jobbade han på olika poster i klubben. Bland annat som sportchef och general manager.

Som ledare har det blivit inte mindre än fem SM-guld.

– Jag hade beslutat mig för att absolut inte bli tränare. Frugan och jag pratade om det och vi ville inte behöva flytta runt. Sedan fanns det bara två lag för mig på hög nivå. Det var Calgary och Färjestad. Jag kunde inte se mig träna Södertälje och inte ens Karlskrona.

– Redan 1991 hade jag börjat jobba i Färjestad som marknadskille. Jag hjälpte Niklas Eriksson där och fick lära mig marknadsfrågorna. Givetvis träffade jag ledningen med Jan Vestberg, Lars Glennert och dom här ganska mycket. Jag tyckte det var kul att jobba där. När jag kom från Calgary började jag först jobba på en plåtfirma, vilket var kul på alla sätt och vis, men med jobb i Färjestad fick jag komma in i hockeyn igen.

– Conny (Evensson) resignerade lite säsongen 1995/96 och ganska sent meddelade han Lars Glennert att han inte skulle vara kvar på sin post. Då hade det växt fram i deras huvuden att jag kunde vara alternativ. Dom frågade mig sent omsider om jag ville bli sportchef. Den rollen fanns nästan inte då utan det var tränarna som oftast värvade spelare.

– Tre dagar efter jag spelat sista matchen blev jag sportchef, vilket var omvälvande på alla sätt och vis eftersom det mycket att göra för att få ihop ett lag till säsongen 1996/97. Vi kämpade på och Conny hjälpte till, men att vi skulle vinna SM-guld redan första säsongen…

“En magisk resa”

Håkan Loob fortsätter:

– Vi hade givetvis bra tränare med ”Bäckis” (Per Bäckman) och Gunnar (Johansson) samtidigt som vi hade fått ihop ett hyfsat lag. Det här var starten till att Färjestad kom tillbaka från 1994 och sedan varit ett topplag under många, många år.

– Hade det varit 2006 och inte 1996 hade jag själv aldrig anställt Håkan Loob med tanke på vad som krävdes. Jag tyckte verkligen det var jättekul och vi inspirerade oss själva med att bygga arenan. 1997 gick vi ut officiellt och sa att vi nu inte fick hålla på att leka längre utan att vi verkligen skulle satsa.

– Vi fick nästan 100 procent av spelartruppen att bli proffs nästan över en natt. Det var några som hade egna företag eller bra jobb som dom inte ville släppa.

Kan du känna dig till freds med det jobb du gjort för Färjestad?

– Absolut. Dels med alla människor runtomkring som var så positiva, bra och hjälpsamma. Givetvis också med utvecklingen med allt från hockey, arenan och allt det där. Det var en magisk resa, avslutar Håkan Loob.

