Nikolaj Skladnitjenko klev ner i Hockeyettan för att skjuta upp Nybro.

När han nu har lyckats väljer han att förlänga sitt avtal med nykomlingen.

– Niko har gjort det bra på Hockeyallsvensk nivå tidigare och vet vad som krävs, säger Nybros sportchef Rasmus Aro på hemsidan.

Den ryske centern Nikolaj Skladnitjenko kommer återigen att få kliva ut på en Hockeyallsvensk is. Nybro Vikings IF meddelar nämligen nu att 28-åringen förlänger sitt avtal med två år och följer med upp i seriesystemet.

– Ett stort tack till Nybro Vikings som förening och alla fans för all support under den gångna säsongen. Det har betytt mycket för mig och jag är glad över att man ser att jag gjort mitt yttersta för att ge tillbaka genom goda prestationer på isen. Jag kommer fortsätta arbeta 100 procent och försöka hjälpa klubben att uppnå sina målsättningar och blända publiken med mitt spel, säger Nikolaj Skladnitjenko på klubbens hemsida.

“Mönsterbrytande spelare”

Skladnitjenko har tidigare gjort en säsong i Hockeyallsvenskan med Kristianstad och stod då för 26 poäng (14+12) på 47 matcher i grundserien. Därefter klev han ner i Hockeyettan till Nybro och blev en av lagets bästa poängplockare under resan upp.

– Niko har gjort det bra på Hockeyallsvensk nivå tidigare och vet vad som krävs. Vi fick se hans kvaliteter under säsongen även om några småskador störde honom. Det är en mönsterbrytande spelare som det känns väldigt bra att ha i vårt lag, säger Nybros sportchef Rasmus Aro.