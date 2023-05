ANNONS

New Jersey körde över Carolina med 8-4, och reducerade matchserien till 2-1. Jack Hughes var matchens gigant med två mål och två assist - men han var också inblandad i ett uppmärksammat bråk med Sebastian Aho.

Det hör inte till vanligheterna att lagens två största stjärnor ryker ihop. Men i söndagskvällens holmgång mellan New Jersey och Carolina var det precis som hände. I en mål- och slagsmålsrik match hamnade nämligen New Jerseys största stjärna, Jack Hughes, i luven på Carolinas motsvarighet Sebastian Aho.

Det var i mitten av den andra perioden, i New Jersey-ledning med 5-1, som bråket bröt ut. De båda superstjärnorna klarade sig undan en fem-minutersutvisning för slagsmål. Jack Hughes fick två minuter för roughing, och Aho fick två minuter för bråket och två minuter för den cross-checking som föranledde gruffet.

TV: Se gruffet här

Poängfest för Hughes

Jack Hughes var spelaren som stod i rampljuset större delen av matchen. Han gjorde 2+2 i 8-4-vinsten, och var den enskilt största anledningen till att New Jersey kunde reducera matchserien till 1-2. Efter att Carolina gått upp i 3-0 och 4-0 i de två tidigare matcherna var det New Jersey som tog ledningen via Timo Meier, innan Jack Hughes utökade till 2-0. Kort därefter satte Michael McLeod 3-0.

– Det var väldigt viktigt. När de (Carolina) får ta ledningen spelar de helt utan risker. Nu fick vi inte bara 1-0, utan också 2-0 och 3-0. Då måste de jaga lite mer, och det öppnar upp matchen. De är ett bra lag, så att vi fick det första målet var enormt för oss, konstaterade Hughes.

Även Sebastian Aho hamnade i målprotokollet innan “fajten” med Hughes. Den finske storstjärnan reducerade till 4-1 i upptakten av den andra perioden. Men det räckte inte för att göra match av det hela.

– Nu har vi en matchserie. Det här var vad vi ville. Vi ville få en “bounce-back”-match, och att göra åtta mål var ett statement för oss, sade New Jersey-kaptenen Nico Hischier.

New Jersey - Carolina 8-4

New Jersey: Jack Hughes x2, Timo Meier, Michael McLeod, Nico Hischier, Damon Severson, Miles Wood, Ondrej Palat

Carolina: Sebastian Aho, Jordan Martinook, Jordan Staal, Seth Jarvis