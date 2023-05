Sedan han kom till Leksand har Lian Bichsel varit en av klubbens största talanger.

Nu har backbjässen skrivit på sitt första NHL-kontrakt.

Lian Bichsels framtid i Leksand är oklar. Backen tog en stor roll på slutet av säsongen och var en viktig del av laget under våren.

Nu skriver backbjässen också på sitt första NHL-kontrakt.

Det är Dallas Stars som har sajnat schweizaren, som man draftade som nummer 18 i draften för drygt ett år sedan.

#TexasHockey have signed Lian Bichsel



2022 1st RD pick (18th overall)

3 year ELC



$950,000 cap hit / $1,450,000 AAV



Breakdown in all 3 seasons...



NHL base: $855,000

SB: $95,000

'A' Bonus: $500,000

Minor: $82,500https://t.co/F6c24hGoKb