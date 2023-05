ANNONS

Leksand storsatsade - men åkte återigen ut redan i åttondelsfinal. I en stor intervju med hockeysverige.se berättar sportchefen Thomas Johansson om:

Detaljerna som var bra och mindre bra med säsongen: “Något som gnager”

Vad behöver göras för att man ska lyckas i slutspelet?

Framtiden för Max Veronneau, Jonas Ahnelöv och Mikael Ruohomaa.

Marek Hriviks utspel.

Juniorerna som är på väg uppåt.

En hemkomst för sonen?

LEKSAND (Hockeysverige.se)



Förväntningarna var stora på Leksand inför säsongen 2022/23. Många trodde att laget till och med hade kapacitet att slåss om en finalplats. Nu blev det inte så. Efter en säsong med många ”ups and downs” tog sig Leksand till åttondelsfinal, men åkte där ut mot ett smart spelande Rögle. Så här långt har det varit ganska tyst kring Leksands lagbygge kommande säsong. Endast målvakten Filip Larsson från Kristianstad är officiellt klar.



Hockeysverige.se slog sig ner med Leksands sportchef, Thomas Johansson, för att prata om säsongen som gått, men också hur tankarna går framåt.

– Vår säsong var upp och ner. Jag tycker att vi spelade en otroligt bra ishockey då vi spelade som bäst och kunde verkligen utmana alla lagen i ligan, berättar Thomas Johansson och fortsätter:

– Det stora problemet vi hade var att våra dalar var för djupa. Det kostade för mycket i matcherna när vi inte kunde prestera den hockey vi ville.



Varför blev det så?

– Bra fråga. Ibland behöver man titta lite på hur man gör varje dag för att på något sätt säkerställa att lägsta nivån höjs. Det är något vi tittat ganska mycket på nu. Att vi kan spela en bra ishockey är vi rätt övertygade om, men vi måste komma till bukt med det där.

– Då handlar det mycket om att ta in fakta, vad folk tycker och tänker, vad tränarna tycker och tänker, men också hur vi behöver göra om vår verksamhet så vi höjer den här lägsta nivån.

“Är det något som gnager i mig så…”

Pratar vi om dom dagliga vanorna?

– Ja, men det är nyans i dom här sakerna. Man pratar ofta om ett grundspel, men det består av många olika beståndsdelar. Då är frågan hur mycket och ofta man ska träna på det, hur många minuter per träning ska man ägna åt det? Är det en nyckel framåt och finns det något annat vi behöver skruva på?

– Vi håller på med analyserna, men är det något som gnager i mig så är det att vi behöver höja vår lägsta nivå. Gör vi det, vilket jag tycker är det både Växjö och Skellefteå klarar av under 52 omgångar, att dom spelar en bättre hockey över dom här 52 omgångarna, kanske inte topparna, men däremot när dom har sina svackor…

– Det här är något vi verkligen behöver sätta tänderna i och klura ut hur vi höjer vår lägsta nivå.

Lindholm, Zackrisson & Armalis. Foto: Ronnie Rönnkvist

– Ja, men om vi tittar enskilt i Mareks fall var det nog avsaknaden av att vara i ett lag och spela. När vi fick hit Marek ville vi ha i gång honom så fort som möjligt. Vi kanske gav honom alldeles för mycket utifrån vilken nivå han själv var på.– Jag har inga problem med att man hittar ett upplägg för sådana här tillfällen, men möjligheten fanns även för Marek att kanske spela i något klubblag. Vi hade också en ständig dialog kring hur vi skulle göra, men vi kanske inte direkt då han kom hit slänga in honom i ett derby mot Brynäs och ge honom 23 minuter det första vi gjorde. Utan i stället succesivt spela i gång personen i fråga.– Det är också lite vad man gör under en sommarträning där man har sina åtta, nio träningsmatcher. Visst är det här något vi tar lärdom av, men det finns lite olika upplägg om en spelare kommer in sent. Anton Lindholm . Inte så mycket med att han syns utan mer med sin karaktär. Patrik Zackrisson är också en av spelarna som leder och driver gruppen. Mantas (Armalis ) är också en som driver och leder gruppen.– Från den utländska sidan tycker jag att Matt Caito är en som står för någonting, så det finns lite olika element. Patrik Norén som kanske är lite mer tyst. Martin Karlsson och Jon Knuts som också lite av ledare i gruppen. “Micke” Ruohomaa är också en som haft mycket påverkan på gruppen utifrån hur han är som person, vad han står för, vågar tycka och säga.

Det talades om att dynamiken i gruppen blev lite sargad när Marek Hrivík kom in sent, Peter Cehlarik kom in sent, Lucas Elvenes och så vidare, upplevde du det här?

– Nej, det gjorde jag faktiskt inte.

Peter Cehlarik. Foto: Bildbyrån.

– Nej, inte så. Jag tror att det var en större fråga säsongen innan. Just med kemin mellan spelarna och sådana saker.– Den här säsongen visste alla om förutsättningarna, hur det skulle bli. Det är inget att sticka under stol med att duktiga hockeyspelare ibland är rätt ego och ser till sitt. De har inte alltid förståelse för alla andra och tycker att dom ska få vad dom förtjänat. Att man ska mata dom med saker och ting, säger Leksands sportchef och fortsätter:

– Den problematiken finns mer eller mindre i alla grupper och är någonting som ett ledarskap bör kunna hantera. Men jag upplevde inte att det var någon problematik runt det den här säsongen. Det tror jag, som sagt var, handlade om att alla visste om dom givna förutsättningarna med vilket lag vi hade och vilka som skulle komma in.

– Säsongen innan då Marek kom tillbaka och skulle ta sin plats var det kanske lite mer att det knakade lite grann inledningsvis, men den här säsongen var det från 1:a maj och framåt givet hur laget skulle se ut.

Därför misslyckades man i slutspelet

Leksand har nu prenumererat på att åka ut tidigt ur slutspelet och Thomas Johansson vill se att det skruvas en del knappar inför kommande säsong för att laget ska ta nästa kliv.

– Vi behöver steppa upp i allt. Från spelare som följer det vi bestämt och så vidare. Vi inte kan ha för många som springer utanför utan vi måste få in alla i fållan och det måste vi ta tag i den från ett ledarskapsperspektiv. Att alla håller sig till våra grunder och inte har för stora svängrum.

– Klart att spelare har olika roller och ska göra olika saker. Det kräver att man i sitt ledaskap är lite föränderlig beroende på vad som händer, men det får inte vara någon som hamnar utanför och springer lite vid sidan av. Där behöver vi strama åt lite grann.

– Jag tror vi också kan göra det lite bättre varje dag i vår träningsmiljö. Jag tycker att vi kan skruva på lite saker ting där. Framför allt när det kommer till vårt eget spel.

– Jag tycker också att vi kan skruva på några knappar där vi bröstar upp oss själva och tror mer på vad vi står för. Vi behöver inte prata så mycket om motståndarna utan vi ska ha självförtroendet i vår grupp där vi känner att Leksand är bra och vi har ett bra sätt att spela på. "Gör vi det vi ska har vi alla förutsättningar att vinna matchen”.



Ni har valt att satsa på kontinuitet under hela din tid i Leksand, men det måste in nytt också såklart. Ser du kontinuiteten där ni behåller spelare eller att stärka upp spetsen som det viktigaste närmsta tiden?

– Tittar vi på laget vi har nu och vår topp sex känns det inte som att vi saknar jättemycket där. Det har varit en diskussion kring Micke Ruohomaas vara eller icke vara. Jag gillar Micke som tusan och tycker att han är en otrolig raritet i form av sitt centerspel. Det finns inte så många sådana spelare längre.

– Ibland måste vi göra andra prioriteringar. Då pratar jag ekonomiska prioriteringar. I och med att Max (Véronneau) kommer tillbaka in i vår trupp känns det som den topp sex vi har, att det inte är där vi behöver leta spelare.

– Det vi behöver göra är att titta på backsidan. Som det ser ut idag tappar vi två lite tyngre pjäser. Med Lian (Bichsel) vet jag idag inte riktigt hur det blir med. Sedan har vi (Jonas) Ahnelöv som också är en fysisk pjäs.

Lian Bichsel. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Spelarnas osäkra framtid

Är det klart att Jonas Ahnelöv lämnar Leksand?

– Det får vi se, och det är inget som är klart ännu. Om det skulle vara så letar vi en ersättare där. Jag skulle gärna få in en rightspelande spelare. Det kanske inte riktigt finns någon sådan på marknaden. Då får vi titta åt ett annat håll och se på hur vi kan lösa det.

– Sedan tror jag mycket på vårt lag med tanke på att då vi spelade vår bästa ishockey fanns våra toppar där. Det är jag inte så orolig för. Det handlar mer om att vi ska vara jämnare över en säsong. Där gillar jag kontinuitet.

– Hade det varit att vi spelade otroligt dålig ishockey, då hade vi behövt renovera laget de lux.

Mikael Ruohomaas framtid är osäker. Foto: Bildbyrån.

Juniorernas framtid: “Han ser spännande ut”

– Ja, det enda som kan hända är att han skriver på ett nytt kontrakt i NHL. Vi har en dialog och hans inställning är att han ska komma tillbaka.– Ja, det hänger lite i luften. Som jag sa har vi riktat in oss initialt på att hitta en spelare som är rightskytt och som kanske påminner lite om Jonas i sitt sätt att spela.– Det behöver inte vara någon poängmaskin framåt utan en allroundback. Det är var vi inledningsvis har siktat in oss på. Sedan får vi se vart i det landar.– Dels handlar det om prioriteringar vi behöver göra på vilka lagdelar. Största hålen har vi nu på backsidan. Då kan vi behöva göra ekonomiska prioriteringar för det.– Micke gillar Leksand, men han är 35 år och jag förstår honom med sina sista år som hockeyspelare och ser till dom ekonomiska förutsättningarna. Det är i så fall framför allt just dom ekonomiska delarna det skulle falla på.

Leksand har senaste åren byggt upp en väldigt fin juniorverksamhet där bland annat Jesper Ollas och Mattias Ritola jobbar dagligen. Här finns det också flera aktuella spelare för Leksands A-trupp kommande säsong.

– Vi har en hel del spännande spelare som kommer underifrån. Vi har haft både Lucas Lagerberg Hoen och Hannes Hellberg som gjort det fantastiskt bra i vårt J20-lag. Dessutom kommer Felix Unger Sörum underifrån. Han ser också spännande ut.

– Det kommer definitivt vara flera killar som tar kliv efter den här sommaren och sticka ut. Dennis Altörn är en annan spännande kille som kommer underifrån. Dessutom kommer det alltid komma fram några överraskningar som också kommer ta dom här kliven, men som jag inte hade förväntat mig.

– Juniorverksamhet vi har just nu är otroligt spännande. Sedan får vi se hur vi kan hjälpa dom spelarna fram i sina karriärer. Tittar vi på Lagerberg och Hellberg, som är sistaårsjuniorer, där kanske vi får titta på om dom ska ut och spela seniorhockey och om vi inte kan erbjuda dom kontinuerlig matchtid. Det vill säga om dom nu väljer att vara kvar i Leksand. Deras hockeygymnasiekontrakt går ut nu då skolan slutar. Jag hoppas att vi ska kunna knyta dom till oss under ytterligare ett par år.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Nej, Simon har kontrakt. Det brukar vara ett jäkla tjat om att man krattar för sina egna barn, så jag vet inte om jag ska sätta in ytterligare en son i systemet, skrattar Thomas Johansson och fortsätter:– Det vi tittar efter, spelskickliga rightbackar, men det finns nästan inga svenska. Jag har sagt till båda mina grabbar, Anton och Simon, som är rightare; ”– Det är mer att jag själv vill vinna. Jag lever varje dag för att vi ska ta ett steg till och verkligen vara med och utmana. Jag hoppades att vi skulle kunna gjort det den här säsongen.– Varje säsong lever sitt eget liv. Ibland blir det vad man själv vill att det ska bli medan det andra gånger inte blir så. Vi tog klivet upp i SHL. Det var något vi ville hända och det hände. Vi ville prestera i SHL och det gjorde vi första säsongen. Sedan har det blivit några steg tillbaka.– Det är lite så det ser ut i hockeymiljön, att vissa år lyckas man bättre än andra. Hela tiden handlar det om en ambition, att vi ska sträva efter att vara med och verkligen kunna utmana. Den ambitionen och kravbilden finns hos mig också. Därför blir det att hela tiden se över verksamheten, vad vi behöver skruva på vad det gäller både spelarrekrytering till hur vi gör det varje dag här i Tegera Arena.- Min kravbild är självklar, jag vill vinna SM-guld. Jag är inte här bara för att det är kul att vara här. Det viktiga är att det finns en ambition att vara med i toppen och skruva på saker och ting för att nå dit. Hade jag inte haft det drivet och den ambitionen hade jag definitivt varit fel person för det här jobbet.

Hur är statusen på sportchefen Thomas Johansson idag?

– Allmänstatusen är helt okej. Klart att jag grubblar mycket på förändringar, hur vi ska göra för att ta nästa steg, hur ser planen ut framåt och så vidare.

– Med tanke på att hockeykartan har ritats om lite när KHL inte längre är en faktor och SHL ändrade skepnad så ändrade det våra planer för hur vi bygger vårt lag. Vilka är vår förstakedja… Det är mycket sådant jag funderar på.

– Sedan är livet i Leksand jättebra, men jag grubblar rätt mycket på vilka vägar vi ska gå och vad vi behöver skruva på. Sedan bygger vi, vilket jag tror på, ett grundfundament vilket jag tycket att vi gjort i Leksand. En grundstomme för att stabilisera oss. I den stommen tar vi lite olika vägar för att ta nästa kliv.

– I grunden är inte skillnaden på att vara etta och åtta så jättestor, så man behöver inte renovera och bygga om bara för att det inte alltid går dit man vill. Det är mycket sådant jag funderar på. Att vi förhoppningsvis byggt något starkt och hållbart…, men mina dagar går mycket åt att fundera kring vad vi kan skruva på.

– Han mår helt okej och under kontroll, avslutar Thomas Johansson med ett leende.