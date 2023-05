Det här är Olympisk offensiv: "Då kan du inte vila dig i form"

ANNONS

Efter många års kräftgång för Damkronorna har SOK, SDHL och hockeyförbundet startat en satsning för att tävla om medaljer i OS 2026 och 2030. För hockeysverige.se berättar U18-landslagets förbundskapten mer om “Olympisk offensiv”.

– Kort och gott handlar det om att skapa förutsättningar för att de här tjejerna ska ta steg och hjälpa svensk damhockey att lyfta.

BOSÖN/LIDINGÖ (Hockeysverige.se)



Nyligen deltog drygt 20 tjejer i den som heter Olympisk offensiv. Som namnet säger handlar det om satsning mot medaljer i framtida OS-turneringar, men för att få en mer helhetsbild över den här satsningen bad hockeysverige.se Andreas Karlsson att delge oss mer fakta kring den.

– Olympisk offensiv är ett samarbete mellan Svenska Ishockeyförbundet, SOK (Sveriges Olympiska kommitté) och SDHL (Svenska Damhockeyligan). Där vi skapar möjligheter för att vara med och tävla om medaljer i OS 2026. Vid OS 2030 ska vi ta ännu mer steg, men första steget är OS 2026, berättar Andreas Karlsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Man kan säga att det är som en talanggrupp där vi träffas under fyra veckor sommartid då spelarna inte har vanlig verksamhet i sina klubbar. Tjejerna får extra is-pass och får tävla mot dom bästa i sin ålder.

– Nu träffas vi på Bosön där vi jobbar med fys-tester, men också med många saker vid sidan om. Vi har haft kostföreläsningar, media och inspiration från Damkronorna. Vi kommer också ha en föreläsare som pratar om hur man ska optimera sin satsning.

Vad tror du det här innebär för just utvecklingen av svensk damhockey?

– Jag tror det här kommer att vara jätteviktigt. Det blir något att tävla mot, att ”det här vill jag vara med i”. Vi körde Olympisk offensiv förra året för första gången. Där hade vi tagit ut 20 utespelare och fyra målvakter. Efter fjolåret tittade vi på vad vi kunde förfina, jobba ännu mer med och ta vidare.

– Sedan tog vi ett nytt blad, sattes oss ner och gick igenom vilka spelare vi skulle ta med. Då handlar det om att ta ut spelare som vi anser vara dom talangfullaste. Man ska då komma ihåg att det handlar om talangfullaste inom sina spetsegenskaper som hockeyspelare.

– Vi kan inte bara ta dom 20 talangfullaste målskyttarna, tekniker och så vidare. Man behöver alla pusselbitar för att skapa ett så starkt lag som möjligt. Vi pratar om att skapa ett så starkt Damkronorna som möjligt, vilket är målsättningen, och då behöver vi ha in alla dom här pusselbitarna. Det är också ett sätt att få dom här tjejerna att vilja jaga uppåt och ta en plats så fort som möjligt.

– Från senaste olympisk offensiv var fyra spelare med i stora VM. Tre ytterligare som är med här har fått känna på Damkronorna under säsongen. Det visar att unga tjejerna som kommer fram vill tävla för att ta en plats högre upp.

“Spelarna tar små steg och jobbar uppåt”

Andreas Karlsson är relativt ny inom Damhockeyn. Säsongen 2022/23 kom att bli hans första som U18-coach och jobba med Olympisk offensiv. På den här korta tiden har han ändå upplevt att damhockeyn på elitnivå har utvecklats.

– Första gången jag hade med damhockeyn att göra på is, som ledare och hela den biten, var med Olympisk offensiv förra året. Då var första samlingen i slutet av april, men jag började egentligen nya jobbet första maj. I fjol hade vi första samlingen i Falun i maj.

– Det jag ser nu är att spelarna tar steg för att vilja tävla lite till, har ännu mera fokus när man går in och gör saker, vill ta steg för steg… Vi ser också på fysiska värdena att spelarna tar små steg och jobbar uppåt hela tiden utan att på något sätt vara nöjda.

– Inställningsdelen till att tävla tycker jag faktiskt har blivit har blivit en skillnad på under det här året.



Ser du även ett större intresse kring damhockeyn i Sverige efter framgångarna i U18-VM?

– Ja, det gör jag absolut. Efter U18-VM var det folk som inte hade sett damhockey tidigare, men som nu var väldigt engagerade. Dom hade följt laget och matcherna via TV eller sociala medier och hade koll på tjejerna. I och med att det spelades i Sverige blev det att Tv-tiderna passade. SVT gjorde en fantastisk satsning på att bevaka turneringen.

– Alla ni som var vid sidan av turneringen följde upp och gjorde en ordentlig bevakning. Efter det tror jag intresset har gått upp.

– Det här tror jag också syns i många småorter där många tjejer börjar spela och skapar idoler från laget som spelade U18-VM, Damkronorna eller som är med här på Olympisk offensiv.

Ebba Hedqvist, Hilda Svensson, Maja Helge och Ida Karlsson deltog på lägret.

Vilka lärdomar tog du själv av att följa det här laget och att stå i båset under turneringen med tanke på att det var nytt för dig att vara på den nivån?

– Så var det. Klart jag tog lärdomar av att det hände många saker, att turneringen är lång… Nu gick det inte som vi ville i finalen och då hur bitar vid sidan av kan påverka.

– Att vi som ledare och även spelarna, hur vi ska vara bättre förberedda på att det är 2 700 åskådare på läktaren som stod och jublade innan tjejerna skulle ut på uppvärmningen. Under en vanlig match en veckodag brukar det nog inte vara lika mycket folk på läktarna. Jag tror att vi tagit många lärdomar av just sakerna som skedde vid sidan av isen.

– Nu var jag med under VM med Damkronorna. Där såg jag hur viktiga detaljerna är hela tiden. Hur viktiga dom små individuella kamperna är att vinna. En mot en-situationerna. Fatta rätt beslut och för att göra det behöver du vara pigg i skallen. För att vara pigg i skallen behöver du ha en bra fys…

– Allting hänger ihop för att ta besluten om du ska dribbla på blå, få ner pucken i hörnet, att vinna pucken i hörnet i stället för att förlora den och tappa kampen in mot mål. Det är så små delar som avgör det hela.

“Ska behärska matcherna som gäller som mest"

Hur har Olympisk offensiv tagits emot av spelarna?

– Fantastiskt positivt. Tjejerna tycker det har varit jättekul. Exempelvis har vi spelat matcher mot Damkronorna under sommartid. Här har man verkligen fått vara med och tävla mot dom bästa i Sverige.

– Efter en hård vecka med mycket träning har vi fått lära in hos tjejerna att dom kan spela match fast dom är trötta. ”Du orkar lite till.” Vi kanske kör ett fys-pass på dagen för att sedan spela match på kvällen.

– Ska du ta steg då kan du inte vila dig i form till matcherna utan det gäller att du tar steg för vad händer i slutet av en turnering? Jo, du är inte superpigg, men ska ändå behärska att spela matcherna som gäller som mest. Då ska du kunna göra det oavsett om du är trött eller pigg.

Andreas Karlsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Närmast väntar en sammankomst i Falun den 22:a maj.

– Vi har en vecka där tillsammans med Damkronorna. Där kommer det bli både fys och is. Jeppe Sjöqvist från SOK hjälper oss att jobba med fysen. Dessutom kommer vi jobba med dubbla is-pass varje dag bortsett från när vi har match.

– Det blir en ganska tuff vecka på sex dagar där vi kommer gnugga på, men det är för att ta små steg hela tiden och klättra uppåt. Vi är inte nöjda ännu, avslutar Andreas Karlsson med ett leende.