Rikard Grönborg har gjort klart med sitt nya tränarjobb.

Han tar över finska mästarklubben Tappara som även är regerande CHL-mästare.

Den 28 december 2022 fick Rikard Grönborg sparken av schweiziska ZSC Lions och därefter har han gått utan jobb.

Men nu har den förre förbundskaptenen gjort klart med sitt nya tränaruppdrag. Under torsdagen presenteras han nämligen av de finska mästarna Tappara där han har skrivit ett treårskontrakt.

Grönberg kommer att ha stora skor att fylla då den tidigare tränaren Jussi Tapola ledde Tappara till två raka FM-guld samt dubbla CHL-finaler där Tappara blev mästare den här säsongen efter att ha besegrat Luleå i finalen.

I sitt tränarteam kommer Rikard Grönborg bland annat ha den tidigare HV71-stjärnan Pasi Puistola som assisterande tränare.

Tidigare i sin tränarkarriär har Rikard Grönborg lett Tre Kronor till två raka VM-guld 2017 och 2018. Han har även varit assisterande tränare vid JVM-guldet 2012 och VM-guldet 2013. Under sina fyra år i ZSC Lions ledde han klubben till serieseger 2019/20 innan slutspelet ställdes in på grund av coronapandemin. Under säsongen 2021/22 förde han Zürich till final men där förlorade de med 4-3 i matcher mot EV Zug.

