ANNONS

Han värvades från Borlänge i HockeyEttan till Leksand i SHL - och gjorde ett så pass gott intryck att han spelade sig till ett nytt kontrakt. För hockeysverige.se berättar Marcus Karlberg om den oväntade flytten, beslutet att stanna i Leksand och det bittra uttåget mot Rögle i åttondelsfinalen.

– Hade vi spelat tio matcher mot Rögle skulle vi säkert vunnit sju, men i den där serien ville det sig inte.

LEKSAND (Hockeysverige.se)



Inför säsongen 2022/23 plockade Leksands sportchef, Thomas Johansson, hem Marcus Karlberg. Då hade han säsongen innan spelat i Hockeyettan med Borlänge. Själv hade Karlberg inga större förhoppningar om att han skulle ta en plats i laget direkt, men det blev 49 seriematcher och spel i samtliga tre åttondelsfinaler mot Rögle.

Nyligen skrev 23-åringen dessutom på ett nytt kontrakt med Leksand.

– I stort sett hade jag inga förväntningar alls inför säsongen. Det var det "mindset” jag försökte ha, och inte ens tänka att jag skulle vara här. Jag trodde såklart inte innan att jag skulle få något kontrakt i SHL eftersom jag hade spelat i Ettan. Sedan fick jag den här chansen eftersom många från Leksand gick till NHL förra sommaren, berättar Marcus Karlberg då vi ses i Tegera Arena för en intervju.

– Jag kände att jag egentligen inte hade något att förlora eftersom jag ändå hade tänkt att spela i HockeyAllsvenskan med något annat lag. Om jag inte skulle ta plats i Leksand fick dom i så fall låna ut mig dit jag ändå hade tänkt att spela.

– Skulle jag ändå få chansen att spela här i Leksand så skulle jag såklart ta den alla dagar i veckan. Det är här jag vill spela.

“Hur nöjd som helst”

Givetvis var det en ganska stor omställning att ta ett så stort kliv som från Hockeyettan till SHL på en säsong.– Dels hade jag en roll i Ettan och Borlänge som var som dag och natt jämfört med den jag fick här.– Jag tror att jag hade nytta av att ha varit här förut och spelat SHL-matcher innan jag stack. Dessutom spelade jag en hel säsong i HockeyAllsvenskan med Leksand. På så vis var jag ändå inne i det och visste lite vad jag skulle förvänta mig.– Jag kände också av att SHL var en väldigt mycket bättre liga än då jag var med i den förut. Bra många bättre spelare i varje lag. Samtidigt har jag blivit äldre, snabbare starkare och allt det där.

Marcus Karlberg visade redan på försäsongen att han var där för att ändå försöka ta en plats i SHL-laget.

– Jag fick en bra start under försäsongen och spelade då mycket med Jon (Knuts) och Martin (Karlsson). Vi gjorde det väldigt bra, jobbade hårt och hittade ett skönt ”flow” i matcherna. Det gjorde att jag hade med mig en skön känsla in i säsongen.

– Mer eller mindre flöt det på samma sätt under resten av säsongen. Lite upp och ner, men egentligen inga större dippar.

Karlberg återvände till Leksand. Foto: Bildbyrån.

Hur ser du på din prestation senaste säsongen?

– Med tanke på det vi pratade om med förväntningarna, att jag inte hade några, är jag hur nöjd som helst med säsongen. Jag landade på 40 plus i antal matcher samtidigt som jag inte hade förväntat mig att spela någonting.

– Jag tycker att jag gjorde det bra och utvecklades. Till och med att jag i vissa matcher var bidragande.



Du gick från att vara en ledande spelare med massor av speltid i Borlänge till att inte få i närheten av lika mycket istid i SHL, hur hanterade du den biten?

– Det tror jag handlar om självinsikt och acceptans. Jag visste vilket lag jag kom till och vilka spelare som spelar här. Självklart vill jag spela mer än dom som spelar mest, men det handlar om, som sagt var, självinsikt och den har jag.

– Jag tog det jag fick, var nöjd med det och tyckte att jag i mångt och mycket gjorde det bra under dom minuter jag fick.

“Det som gjort att jag är jag”

Du är inte längre talangen Marcus Karlberg utan är 23 år och redo att etablera dig i SHL, vilka steg vill du ta nästa säsong?

– Jag tänker fortsätta utifrån när jag kom in förra säsongen. Det är den vägen jag får gå. Jag kan inte komma in nästa säsong, åka på raka ben och försöka spela som Carter Camper, hitta ”flippassningar.”, och göra en massa poäng, säger Marcus Karlberg med ett leende och fortsätter:

– Camper hade gjort det här under tre, fyra säsonger och bevisat att han kan göra poäng. Förra säsongen var min första hela i SHL så jag lär först visa att jag är någon att lita på ute på isen. Det visade jag ändå förra säsongen, så fortsätta på det och sedan bygga på med det offensiva spelet för det vet jag att jag har. Det handlar om att lära sig helheten och fortsätta bygga på den.



Var det givet att tacka ja till en fortsättning i Leksand?

– Med tanke på hur säsongen blev så tyckte jag absolut det var en självklarhet. Det är här jag vill spela helst av allt.

– Jag fick spela mycket förra säsongen samtidigt som ”Tjomme” (Thomas Johansson) och dom var väldigt nöjda. Så det var inte mycket att fundera på.

Marcus Karlberg talar sig också varm om Leksand där hans pappa, Mikael, en gång var stjärna och idag är en av tränarna i ledarstaben.

– Leksand har betytt i stort sett allting för mig. Jag har spelat här under i stort sett hela mitt liv även om det inte är min moderklubb. Jag var ett år i Schweiz (Kloten) annars har jag varit här i Leksand jämt och i hallen varje dag för att kolla på eller själv spela matcher.

– Mer eller mindre varje kompis jag har i och utanför hockeyn är sådana jag hängt med hela livet här i Leksand. Det är det här som också gjort att jag är jag.

Marcus Karlberg. Foto: Ronnie Rönnkvist.

“Fortfarande väldigt bitter”

Leksandsforwarden var bara fyra år då han började ”latjja” hockey på is i Schweiz där pappa Mikael spelade. Han kan mycket väl se sig själv en gång i framtiden spela i NL om tillfälle till det skulle uppkomma.

– Det hade varit jättehäftigt. Sedan får jag se om chansen kommer, men jag hade absolut övervägt det.

“Gjorde inte målen när vi behövde dem”

– Vi var bra periodvis. Vi hade en oroligt bra start första månaden där vi vann mycket. Sedan var det i november och december där vi kom in i en dip och knappt gjorde några mål. Jag tycker inte att vi spelade jättedåligt, men när vi inte gjorde några mål tog det på självförtroendet.– I januari började det flyta på igen. Vi radade upp vinster och spelade hur bra som helst. I februari kom det en dip till… Den blev en bra månad, en dålig, en bra, en dålig och sedan var det slutspel.– Det blev för mycket ”ups and downs”. Hade vi kunnat korta ner våra "downs” kunde vi säkert ha tagit sju, åtta, nio poäng till. Då hade vi kanske i stället varit fyra eller trea i serien.– Det är svårt att analysera, men jag är fortfarande väldigt bitter med tanke på att jag vet vilket lag och förutsättningar vi hade och att det ändå då inte blev längre än en åttondel.– Klart att det påverkade. Om du har en gubbe som var tänkt att driva ett powerplay och spela 20 minuter per match, att då någon annan får ta den platsen som inte var tänkt att göra det, klart att det blir skillnad.– Ska jag se till hur det var för oss var det folk som klev in och gjorde det minst lika bra. Till exempel Kalle (Östman ). Han fick spela förstacenter under en lång period och gjorde hur många poäng som helst.– Det kanske inte påverkade så mycket just under tiden, men när sedan spelaren som var skadad kom tillbaka blev det en inkörningsperiod. Hade vi haft hela laget med från start och hela vägen hade vi såklart haft en bättre form i slutet.

Vad saknades i åttondelsfinalen mot Rögle?

– Ska jag se till åttondelen tyckte jag inte att någonting saknades. Vi var klart bättre än Rögle över tre matcher…



Men?

– Men vi gjorde inte målen när vi behövde dem. Match två vann vi skotten med 38-11, men förlorade med 3-2. Dagen efter vann vi skotten med 39-22, men förlorade med 4-2. När vi hade 2-2 inför tredje perioden i andra matchen sköt Rögle bara två skott ytterligare och gjorde ett mål. Jag måste säga att de var sjukt effektiva.

– Hade vi spelat tio matcher mot Rögle skulle vi säkert vunnit sju, men i den där serien ville det sig inte. Det är också något jag än idag känner att jag är frustrerad över. Deras målvakt (Christoffer Rifalk) var kanske den största faktorn till att det blev som det blev. Han var otroligt bra.

Foto: Bildbyrån.

Brynäs åkte ur SHL, serien är jämnare än någonsin och det handlar om väldigt små marginaler mellan slutspel och kvalspel, himmel och helvete, pratar ni i gruppen mycket om att lägsta nivån sett över hela säsongen måste upp?

– Ja, det måste vi fokusera mycket på. Lag som Växjö och Skellefteå kom etta och tvåa i SHL och båda lagen gick till final.

– Vi vann tre av fyra matcher mot Skellefteå i serien så de var inte ett bättre hockeylag än vad vi var, men det dom gjorde bra var att dom hade långa ”streaks” och sällan förlorade mer än två, tre matcher i rad.

– Klarar du det kan du addera ytterligare tio, 15 poäng på det du har. Då skulle det ha inneburit för oss ett väldigt hopp i tabellen som var förra säsongen. Att klara av att vinna matcher även om du spelat dåligt… Det är inte ”bara, bara” utan vi var rätt dåliga på att spela på dagens personbästa.

– Även när vi hade en dålig dag kändes det som att vi ville åka runt och äga puck och dominera, men det fungerade inte. Då får man försvara och kontra i stället. Vi lärde oss inte riktigt det under säsongen, vilket vi får jobba på nästa säsong.



Och då kommer Leksand bli ett topplag eller…?

– Definitivt, avslutar Marcus Karlberg samtidigt som Matt Caito hoppar upp på en testcykel nere i arenan bakom oss.

TV: Summering av Leksands säsong