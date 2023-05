ANNONS

Tre Kronor får ytterligare NHL-förstärkning till VM.

Landslaget meddelar att även Jesper Wallstedt och Patrik Nemeth är klara för VM-spel.

VM i Tammerfors kommer allt närmare och Sveriges trupp blir starkare och starkare.

Under tisdagen meddelar landslaget nämligen att både Jesper Wallstedt (Minnesota) och Patrik Nemeth (Arizona) tackat ja till spel i mästerskapet.

“Wallstedt ansluter redan denna vecka till Czech Hockey Games, medan Nemeth ansluter till VM i nästa vecka.”, skriver förbundet.

Detta kommer alltså en knapp vecka efter att Sam Hallam fått glädjen att meddela att Jakob Silfverberg (Anaheim Ducks), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Jonatan Berggren (Detroit Red Wings), Rasmus Sandin (Washington Capitals) och Alexander Nylander (Pittsburgh Penguins) alla har tackat ja till VM-spel.

Jesper Wallstedt var så sent som under förra säsongen med och säkrade JVM-bronset med juniorkronorna. Denna säsong har han spelat sin hockey i AHL med Minnesotas farmarlag och haft en räddningsprocent på 90,8 under 38 matcher.

Den 31-årige Patrik Nemeth var som många kanske minns, med och säkrade JVM-guldet 2012, men sedan dess har han inte representerat Sverige. Nu har han 10 NHL-säsonger och över 500 matcher i ligan bakom sig.