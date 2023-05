ANNONS

Leksand säkrar upp två av sina mest lovande talanger.

Både Anton Johansson och Arvid Eljas skriver på kontrakt till och med 2024/25.

– Det känns väldigt kul att vi kommit överens om en fortsättning i ytterligare två år, säger sportchefen “Tjomme” på klubbens hemsida.

Den ena gjorde 21 SHL-matcher under säsongen och fick även näta för första gången i ligan. Den andra fick 13 SHL-chanser och utsedd till kapten i J20-laget som spelade sig till ett JSM-silver.

Nu har både Anton Johansson och Arvid Eljas förlängt sina avtal med Leksand.

– Det känns otroligt bra att ha kritat på för två nya år. Leksand är mitt hem och det är här jag vill utvecklas med hjälp av ledarna och spelarna jag har lärt känna de tre åren jag varit här, säger Anton Johansson på klubbens hemsida.

– Anton har haft en spännande utveckling i vår miljö, säger “Tjomme” om sonen som kom till klubben 2020/21 efter spel i Djurgården.

Anton Johansson stod för 13 poäng på 32 matcher i J20-serien den gångna säsongen - och fick från sin backposition även se hur Arvid Eljas ledde laget som kapten och poänggörare. Totalt blev det 42 på 42 för 19-åringen från Björbo.

– Arvid har haft en spännande utveckling i vårt J20-lag där han varit kapten, och det känns väldigt kul att vi kommit överens om en fortsättning i ytterligare två år, säger “Tjomme”.

Målet: Slå sig in i SHL-truppen: “Ska göra allt jag kan”

Även om han menar att det kommer bli svårt verkar målet vara klart för Eljas.

– Jag vet att det kommer att bli en stor utmaning att slå mig in i truppen, men jag ska göra allt jag kan för att ge mig själv förutsättningarna att göra det genom hårt jobb som börjar redan nu under sommarträningen. Jag ser mycket fram emot att säsongen med laget, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

–Det är en stor dröm för mig att skriva mitt första senioravtal med Leksands IF, så jag är otroligt glad och ser fram emot de kommande åren här. För mig som är född i Dalarna vet jag vad hockeyn, och framförallt Leksands IF betyder, och det är en ära att få den här chansen.

