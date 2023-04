ANNONS

Emma Rehn ska till kommande säsong lämna HV71 för spel i Linköping. Hon gör det efter en säsong där hon var med och tog Sverige hela vägen till JVM-final. För hockeysverige.se berättar hon om succén - och chocken när hon togs ut i truppemn.

– Jag förstod nog inte just där och då. Det kom efter ett tag att jag fattade vad som faktiskt hade hänt.

Flera av spelarna som var med under succéfyllda U18-VM i Östersund har senaste dagarna varit på läger ute på Bosön. En av spelarna som i match efter match under turneringen svarade för en mycket stabil prestation var 16-åriga Emma Rehn från Linköping.

Det blev ett mål och totalt två poäng under lagets sex matcher från hennes klubba.

– Såklart att förväntningar var att vi skulle ta en medalj, men det var ingen självklarhet att jag skulle komma med i truppen, berättar Emma Rehn för hockeysverige.se och fortsätter:

– När jag fick samtalet… Jag hade egentligen inga förväntningar just då utan det var bara ut, köra på och ta den roll jag fick.



Hur var känslan då Andreas Karlsson ringde och sa att du var uttagen till U18-VM?

– Jag förstod nog inte just där och då. Det kom efter ett tag att jag fattade vad som faktiskt hade hänt.



När förstod du att den här gruppen hade något stort på gång?

– Vi hade några samlingar innan turneringen, i augusti. Redan då kände jag sammanhållningen och gemenskapen i gruppen. Alla umgicks med alla och glädjen fanns där hela tiden.

– Gemenskapen i laget var något jag aldrig upplevt tidigare i just en hockey grupp. Ingen var utanför och alla hängde med alla.

“På träningarna var vi inte vänner”

Däremot var det tuffare under lagets träningar inför och under turneringen.

– På träningarna var vi inte vänner. Det där måste man skilja på, träningarna och det som är utanför. Just den här ”on/off-knappen” som vi pratat om mycket. På isen är det fokus, men utanför är vi kompisar.

Emma Rehn med flera under U18-VM. Foto: Bildbyrån.

Under dom flesta av Sveriges matcher var det mer eller mindre fullsatt i arenan.

– Det var såklart kul. Samtidigt är det viktigt för svensk damhockey att vi också kan få publik till våra matcher och inte bara herrarna.



Hur upplevde du alla soliga och kalla vinterdagar i Östersund vid sidan av hockeyn?

– Jag var i min bubbla hela tiden och vi hade träningar varje dag. Vi hade någon ledig dag och då hängde jag med mamma och pappa och fick lite kärlek därifrån, säger Emma Rehn med ett leende.

Nycklarna bakom succén

Vad var det som tog er till final?

– Alla accepterade sin roll och backade upp varandra. Alla körde allt man hade…



Hur ser du tillbaka på semifinalen mot USA där ni gick och vann?

Emma Rehn. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Det var såklart en tajt match, men vi visste att vi kunde slå USA eftersom vi mött dom i en träningsmatch innan turneringen och vunnit med 1-0.

– Vi hade fokus på hur vi skulle spela i försvarszonen och hade många möten om just det. När vi sedan skulle få lägena framåt skulle vi bli tvungna att sätta puckarna, och det gjorde vi.



Finalen mot Kanada blev däremot ingen klang och jubel föreställning. Efter fem minuter ledde Kanada med 4-0 och då slutsignalen gav sig till känna efter 60 minuter stod det 10-0 på resultattavlan.

– Det var såklart nerver i början. Sedan hade vi tagit ut oss ganska mycket i semifinalen vilket nog påverkade.



Hur är känslan idag då du tittar tillbaka på turneringen, vann ni ett silver eller förlorade ni ett guld?

– För mig var det ett guld just med tanke på den här gruppen. Den gemenskapen och sammanhållningen vi hade var det som gjorde allt.

– Som jag sa, för mig är laget guld värt. Vi fick silver, men nästa mål är såklart guld, säger Emma Rehn som även kan komma med till U18-VM 2024 i Schweiz.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Byter HV71 mot Linköping

Emma Rehn är från Linköping. Hon spelade förra säsongen för HV71, men har till säsongen 2023/24 valt att lämna Småland och flytta tillbaka hem till Östergötland.

– Säsongen i HV71 var lärorik för mig. Både som person och hur man ska hantera vardagen som en 16-åring när man är själv. Det var inte lätt att få ihop allt.

– Jag lärde mig mycket på vägen som jag kan ta med mig som person och allt utanför isen, men även att kunna ha den här omställningen från skola till träningen. Att alltid få i sig mat och så vidare, men det var också nyttig för mig att få en ny miljö eftersom jag varit i LHC under alla mina år.

– Sedan fanns det en viss hemlängtan till mamma och pappa. Det var också anledningen till att jag valde Linköping igen.

– Såklart att vi ska vara med och tävla om platserna där uppe och SM-guld på sikt. Vi bygger något långsiktigt i Linköping och det är något jag tror på, avslutar Emma Rehn.