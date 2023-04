ANNONS

Med en seger var SHL-platsen säkrad. Då bjöd MoDo in Djurgården i matchserien med en 4–6-match. Under matchen riktades det därmed hård kritik mot hemmalagets spel.

– Att man inte kan slå en pass på bladet längre i MoDo, det är ju bara nerver, säger C Mores expert Harald Lückner.

Kniven mot strupen. Vid förlust skulle drömmen om SHL vara över för Djurgården.

Då klev spelarna fram och bjöd på ytterligare en målfest i finalserien. Framförallt var det en nervositet i MoDo som blev avgörande i 6–4-matchen.

– Jag tycker att Modo är lite nervösa. De kanske är tagna av stundens allvar. Det ser så ut. Det är lite för mycket en och en. Backarna hänger inte med, säger Peter Forsberg till C More.

Inledde piggt: “Grovt slarv”

Stockholmarna inledde piggt och kunde även pusta ut lite redan efter dryga fyra minuter när Edvin Hammarlund tryckte in 1–0. Man fortsatte sedan trycket och hade några minuter senare pucken på mållinjen, men Kristers Gudlevskis höll emot.

Istället svängde det åt andra hållet och MoDo kunde utjämna på en kontring genom Marcus Vela. Målet kom elva minuter in och därefter tog MoDo över matchbilden under några minuter, men under dessa fick man inte in ett mål, utan slarvade istället på blålinjen. Detta gav Liam Öhgren ett friläge som han förvaltade enkelt med ett skott mellan benen på Gudlevskis.

– Det är grovt, grovt slarv av Daniel Brickley, säger C Mores expert Harald Lückner i sändningen.

Trots MoDos korta tryck var det Djurgården som hade övertaget.

– Det är jättebra. Vi kommer ut riktigt starkt och ligger på dem bra hela perioden, säger Öhgren till C More.

Bröt trenden - med dubbla fullträffar

I den andra perioden fortsatte sedan nerverna att visas i hemmalaget. En missad pass gav ett nytt friläge för Öhgren och även denna gång satt den mellan benen på MoDo-målvakten.

– Jag gilla ”five-hole”, de brukar sitta där, sa Öhgren efter sitt första i C More.

– Det är en ren bjudning. Vad håller man på med i MoDo. Man tittar ju inte på gubbarna, tittar på pucken. Att man inte kan slå en pass på bladet längre i MoDo, det är ju bara nerver, säger Lückner efter Djurgårdens 3–1-mål.

Med sina sex mål inför dagens möte var 19-åringen Djurgårdens bästa målskytt i slutspelet, men i finalserien har han haft det tufft. De dubbla fullträffarna ikväll var nämligen hans första i mötena med MoDo.

– Det känns bra. Jag har väl inte kommit upp riktigt i den nivå jag vill i finalen, men det har väl gått bra överlag. Jag hoppas det fortsätter också, säger Öhgren.

“Julafton för Djurgården”

Matchen fortsatte sedan att vrida och vända. Marcus Vela hittade nät för andra gången innan Lukas Vejdemo vallade in 4–2 via en MoDo-skridsko bara två minuter senare.

Även denna gång var det nerver som visade sig i MoDos försvarsspel.

– Det är julafton för Djurgården. Det är misstag som inte får ske, säger Lückner i C More.

MoDo hade sedan chansen att reducera med fem minuter kvar, men Jesper Myrenberg visade hög nivå med en jätteräddning på en retur.

I periodpausen var det en tydlig besvikelse från MoDos Emil Wahlberg.

– Vi bjuder på för mycket. Det är för dåligt, alldeles för dåligt. Vi måste spela med alla fem över hela banan, säger Wahlberg till C More.

Gav inte upp

Men trots detta fortsatte den sista perioden på samma sätt som den andra. Djurgården hade fortsatt tryck och kunde även utöka till 5–2 efter fint prickskytte av Jonathan Lekkerimäki.

Mattias Karlin valde då att agera och plockade ut Kristers Gudlevskis ur målet. In kom istället Tex Williamsson.

Efter det såg det plötsligt ljusare ut för MoDo. Hemmalaget hittade både 3–5 och 4–5 på några få minuter och plötsligt var det åtta minuter kvar och endast ett mål som skilde lagen åt.

Men istället för en kvittering kom 6–4 i tom bur av Vejdemo.

Det var ren vilja. Det är det som behövs i såna här matcher, säger Vejdemo som liggandes kunde få in pucken.

Nu väntar ett sjätte möte på fredag - på Hovet.

