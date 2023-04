Los Angeles är på nytt i förarsätet i matchserien mot Edmonton. Detta efter att Kings återigen besegrat Oilers efter övertidsspel.

Adrian Kempe stod för ett av Los Angeles Kings mål i morgonens segermatch mot Edmonton Oilers. Den svenske skarpskytten, som sköt 41 mål på 82 matcher i grundserien, stod för sitt tredje mål i årets Stanley Cup-slutspel då han halvvägs genom den andra perioden prickade in 2–2-kvitteringen bakom Stuart Skinner i Oilers-kassen.

Målet blev ordinarie matchtids sista fullträff, vilket innebar att matchen precis som i match ett gick vidare till förlängning. Den gången drog Kings det längsta strået efter att Alex Iafallo avgjort matchen – och även den här gången var det Kings som gick vinnande ur övertidsspelet.

Tre och en halv minut in i den fjärde perioden kunde Trevor Moore från nära håll trycka in segermålet och skjuta upp Kings i en 2–1-ledning i matchserien.

Viktor Arvidsson noterades för en assist på Adrian Kempes mål i matchen och hamnade även i matchens rampljus, då han drygt sex minuter in i var involverad i en situatuion med Oilers-backen Darnell Nurse. Backen klev upp för att tackla Arvidsson i mittzonen, men tacklingen missade och Nurse fällde istället den svenske forwarden med sitt ben.

Svensken flög därefter genom mittzonen varpå Nurse initialt tilldelades en femminutersutvisning, innan den efter videogranskning nedgraderades till en tvåminutersutvisning.

Arvidsson gick in till omklädningsrummet efter smällen, men kunde sedan återvända till spel.

