Trots en succésäsong med J20 har SHL-chansen uteblivit för Martin Johnsen.

Nu vänder den norska talangen hem efter tre säsonger i Färjestad.

– Redo att börja sin seniorkarriär, säger Sjur Rakstad-Larsen på Storhamars hemsida.

– Det är trollgubben från Norge. Ytterst spelintelligent. Han är spelskicklig och hittar bra passningar. Duktig med pucken och vi tränar på det andra hela tiden. Han kommer gå en intressant framtid till mötes, sade Färjestads J20-tränare Niklas Fogström till hockeysverige.se om Martin Johnsen i december.

Nu står det klart att den framtiden finns på annat håll.

Under torsdagen meddelar nämligen norska Storhamar att de värvar hem den 19-årige centertalangen, efter tre säsonger i Sverige och Färjestad.

– Martin har stor talang och är redo att börja sin seniorkarriär. Vi är så klart väldigt glada att han vill göra det här. Vi ser verkligen fram emot att se en Johnsen i SIL-dräkt igen, säger Sjur Rakstad-Larsen på klubbens hemsida.

Martin Johnsen återvänder till Norge efter en säsong då han snittat över en poäng per match i J20 Nationell-serien (37 på 34), men inte fått chansen i SHL. Under fjolåret fick han istid under elva matcher med A-laget, men i år fick han stå vid sidan av förutom vid två matcher i CHL.

