Ludvig Jansson berättar om succésäsongen, uttåget med SSK och klubbvalet.

Efter en händelserik säsong med skyhöga toppar har Ludvig Jansson gjort klart med en flytt till Luleå. För hockeysverige.se berättar JVM-succén nu om säsongen, uttåget med SSK och klubbvalet.

– Jag ska inte sticka under stolen med att jag fällde en och annan tår efter uttåget mot Mora, säger 19-åringen.

Säsongen 2021/22 blev inte vad Ludvig Jansson hade förväntat sig. Däremot visade han med råge den senaste säsongen att han är en back som vi antagligen kommer få se i NHL hos Florida inom en snar framtid. Inte minst efter hans fina Junior-VM där han togs ut i turneringens All Star team. Men först väntar minst en säsong i Norrbotten med spel för Luleå. Dit kommer han efter fyra säsonger i Södertälje. Ett SSK som lyfte sig rejält jämfört med senaste säsongerna.



– Förra säsongen kändes det som vi hade två, tre olika lag. ”Coren” var kvar, men det kändes som vi hade svårt att bygga en rejäl grupp, berättar Ludvig Jansson då vi ses för en intervju på en solig altan i hans barndomshem i Fullersta utanför Stockholm.

– Den här säsongen har allt känts så självklart. Ledarna i laget har varit helt fantastiska. Samspelet mellan coacherna och spelarna har varit grymt. Lagsammanhållningen den här säsongen har verkligen varit… När jag kommer se tillbaka på den här säsongen så kommer jag tänka ”wow, vilken grupp vi hade”.

Ludvig Jansson. Foto: Bildbyrån.

Inför säsongen kom Magnus Bogren och Mattias Zackrisson in som tränare för Södertälje. Två ledare som lyfte laget enligt Ludvig Jansson.– Redan från start tryckte dom på vad Södertälje står för. Vilket lag vi ska vara. Södertälje har alltid varit ett av hårdast jobbande lagen. Det är också något vi verkligen tryckte på från början, att om vi skulle förlora en match var det för att det andra laget var bättre för stunden. Absolut inte för att motståndarna arbetade hårdare.– Det var något som genomsyrade den här säsongen och också därför vi i Södertälje haft en av dom bästa defensiverna i år.

Hur ser du på lagets säsong?

– Såklart har den varit väldigt bra. Vi satte upp mål inför säsongen, hade en riktigt bra försäsong där vi redan från början fick vinna mycket och lära känna oss som grupp och lag. Sedan kändes det som att det tuffade på hela säsongen.

– Vi har aldrig känt oss stressade eller grävt ner oss efter någon enskild förlust. Vi har alltid kommit till jobbet dagen efter och, som sagt var, samspelet mellan spelarna och ledarna har varit grymt samtidigt som fansen har varit helt fantastiska. Stämningen i Scaniarinken har varit något alldeles extra.

“Det kändes väldigt tråkigt och tomt”

Trots en fin säsong tog sig inte Södertälje fram till den Hockeyallsvenska finalen som just nu spelas mellan Djurgården och MoDo.

– När vi förlorade matcher märkte vi snabbt vad som krävdes av oss för att vara det Södertälje vi ville vara. Det fattade vi ganska tidigt, vilket jag tror var viktigt för oss. Vad som skulle vara vår lägsta nivå.

– Då vi spelade så som vi ville och var som bäst kände vi att det inte fanns något annat lag som skulle kunna bräcka oss. Det var en skön känsla att ha och den tycker jag att vi hade under större delen av säsongen. Alla spelare var verkligen delaktiga i det.



Men ni räckte inte hela vägen…

– Nej och det kändes väldigt tråkigt och tomt. Vi hade en vision och alla i laget tyckte samma…

Grus i maskineriet efter JVM-succén: “Blev jobbigt”

– Mycket såklart. Jag tror alla lag hade behövt en Linus Videll. Han är både en fantastisk hockeyspelare, vilket han verkligen visade den här säsongen, och person att ha i ett lag.Han ville alla deras bästa.– När han blev skadad var han som en coach och en som man verkligen kunde prata med. Han ville fortsätta tillföra sitt till laget även om han inte kunde vara med på isen. Det tycker jag genomsyrar honom som person.– Jag tror att det blir en jämn och lång serie. MoDo har varit bästa laget hela säsongen och har haft en lättare väg i slutspelet än vad jag trodde att dom skulle få.– Djurgården har verkligen prickat formen här i slutspelet och spelar nu som dom säkert önskade ha gjort redan i vintras. Jag håller båda lagen som kandidater, säger nyblivne Luleåbacken med ett leende och glimten i ögat.

Ludvig Jansson svarade för ett mål och totalt tio poäng på 44 matcher säsongen 2022/23.

– Jag hade många bra stunder, men även lite dippar. Första halvan var väldigt bra. Jag kände att jag tog steg snabbt och utvecklades mycket på kort tid. Speciellt jämfört med förra säsongen. Jag hittade min roll i laget och kunde ta för mig lite mer.



Efter att ha varit i väg och gjort en mycket fin Junior-VM turnering blev det lite grus i maskineriet för honom.



– Jag satte inte någon högre press eller andra förväntningar på mig själv. När jag kom hem efter Junior-VM, där det kändes som allt jag rörde vid blev mål, skapade jag två tre lägen i varje match, men det resulterade inte i någonting. I stället började det komma lite frustration och blev det jobbigt.

Ludvig Jansson jublar efter sitt 3–2-mål mot Tjeckien. Foto: Bildbyrån.

Du måste ändå haft med dig ett ganska stort självförtroende med dig hem från Junior-VM?

– Ja, absolut. Det VM:et var inget jag bara skakade av mig. Allt jag ville var att bygga vidare på det, men det blev lite krampaktigt då jag kom hem.

– Jag vet inte om jag ville göra för mycket och hjälpa laget så det blev lite spänt.



Om du ser till din prestation efter Junior-VM och jämför den med din nivå säsongen 2021/22, hur har du upplevt din utveckling?

– Om tiden efter Junior-VM var min lägsta nivå den här säsongen och om jag jämför den med den förra är det som när jag då pikade. Näst intill i alla fall.

– När jag blickar tillbaka med det VM:et jag hade och framröstad som en av Hockeyallsvenskans bästa juniorer, att jag kommer ifrån den här säsongen med vetskapen om att jag har mer i mig och veta att när jag spelar som bäst är jag bra känns såklart bra.

– Det är absolut något jag kommer att ta med mig och bygga vidare på inför kommande säsong.

Därför blev det Luleå: “Såklart att det spelade roll”

Nu har Ludvig Jansson lagt tiden i Södertälje bakom sig och blickar i stället fram mot spel i SHL för Luleå.

– Luleå visade intresse. Vi tog kontakt och jag pratade med alla i ”staffen” och personerna runtomkring. Det kändes bara positivt. Nästan lite för bra för att vara sant, säger Ludvig Jansson med ett leende och fortsätter:

– Vi hade ett bra snack. Jag är grymt taggad. Det är väldigt inspirerande att ha det här klart och att få komma upp dit inom en snar framtid och börja jobba med Luleå på riktigt.

Ludvig Jansson i Luleåtröjan. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Luleå har en förmåga att fostra bra Hockeyallsvenskaspelare till att bli bra SHL-spelare. Något som delvis påverkat Ludvig Jansson till valet av klubb.– Såklart att det spelade roll. Jag tycker att Luleå är en fantastisk klubb och jag gillar verkligen det dom står för. Luleå är varje år ett lag att räkna med. Oavsett hur det sett ut under säsongen i slutändan, även om man inte vet hur, är Luleå en kandidat att vinna varje år.– Luleå har haft många fantastiska spelare som gjort ungefär samma resa som jag är inne på. Om vi nämner en så kan vi ta Nils Lundkvist (från Piteå). Han är en liknande spelare som jag är, men som var bättre än jag i den här åldern. Han hade fantastiska sista säsonger i Luleå.– En annan är forwarden Pontus Andreasson (närmast från Björklöven). Han hade också en fantastisk utveckling i Luleå, så absolut spelade det här en roll i mitt val.

Många unga backar som kommit nya till Luleå har fått till och från spelat med rutinerade landslagsbacken, Erik Gustafsson.

– Såklart att dom nämnt Erik. Jag har själv aldrig pratat med honom, men när jag tänker Luleå Hockey är det hans ansikte som kommer upp.

– Han verkar vara en riktigt bra ledare och har extremt mycket erfarenhet. Det ska bli kul att suga åt sig det han har att säga och att jobba med honom.



Hur ska det bli att bo i Luleå?

– Det ska bli intressant och något nytt. Jag själv har aldrig varit där uppe så det ska bli extremt kul att testa på det. Får testa på det här mörkret som alla pratar om, säger Ludvig Jansson med ett skratt.

– Samtidigt har jag hört att det ska vara fantastiska somrar och väldigt fint där upp.



När åker du upp?

– Till första maj.



Vad vill du tillföra laget?

– Såklart det jag står för. Jag vill framstå som en hårt jobbande spelare både på och utanför isen. Samtidigt har mina spetskvalitéer alltid legat i offensiven.

– Senaste tiden har jag blivit mer en offensiv tvåvägsback och verkligen börjat ta ansvar i defensiven också. Jag vill också tillföra mycket fart och fläkt samtidigt som jag gillar att synas och höras. Det genomsyrar min spelstil. Jag gillar att ha mycket puck, hitta lösningar och röra mig fritt i offensiven.

“Självklart är Florida väldigt nöjda med min säsong”

Ludvig Jansson draftades av Florida i fjärde rundan sommaren 2022 och i sommar ska han över dit på sin andra camp, men några mer signaler om framtiden än så har han ännu inte fått.

– Jag har en bra kontakt med Florida. När vi pratat nu har det varit mycket som inte har med hockey att göra. Personliga frågor om hur jag mår och allt sådant. Dom bryr sig mycket om mitt välmående. Att han flera runt om mig jag inte bara behöver prata hockey med känns bra.

– Speciellt i år då det hänt mycket varit mycket hockey har det varit skönt att prata om något annat också.

– Självklart är Florida, precis som jag själv är, väldigt nöjda med min säsong. Speciellt mitt VM. Det var skönt att visa dom och övriga hockeyvärlden vad jag går för på den stora hockeyscenen.



Vilka förväntningar har du på den sommarens camp i Florida jämfört med förra året då allt var nytt för dig?

– Att jag ska kunna ta för mig lite mer. Jag tycker att förra campen var extremt rolig. Framför allt att få komma dit och se Florida med andra ögon. Träffa alla andra av deras ”prospects” och hela ”staffen”.

– Jag kommer komma dit med ett öppet sinne, slappna av lite mer och prata mer med ”prospectsen” som jag lärt känna, men även ”staffen” och alla runt klubben.



Kan det rent av bli så att du inleder kommande säsong i Florida?

– Wow… Jag har faktiskt inte tänkt på det så. Jag vet inte riktigt och jag har inte fått några sådana signaler. Självklart finns chansen, men dom vet bäst när tiden är inne.

– Jag vet själv att jag har mera att nå upp till innan jag är redo att komma över dit och spela som jag vill spela. Spela som jag vet att jag kan och hjälpa laget på bästa vis, men nu har jag all fokus på Luleå.

Ludvig Jansson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Känslosamt avsked: “Fällde en och annan tår"

Om du blickar tillbaka på tiden i Södertälje, vilka känslor framkallar det?

– Jag ska inte sticka under stolen med att jag fällde en och annan tår efter uttåget mot Mora. Det känns som jag varit i Södertälje under i princip hela mitt liv fast det bara varit fyra år.

– Det har varit fyra fantastiska år och hänt mycket i mitt liv under den tiden. Jag kom dit som 15-åring, skulle börja gymnasiet och det riktiga livet. Klart att det då var blandade känslor när vi åkte ut mot Mora. Jag har lärt mig extremt mycket under dom här fyra åren. Inte bara på isen utan även som person.

– Jag har haft turen att få träffa fantastiska människor. Inte då bara spelarna i laget utan alla runtomkring, fansen och fått vänner för livet. Det har varit många med mig på den här resan och jag är väldigt tacksam över tiden i Södertälje, avslutar Ludvig Jansson samtidigt som hans pappa, Ronny Jansson, kommer ut på altanen med en kopp nybryggt kaffe i handen.

I en tidigare intervju med hockeysverige.se berättade Ludvig Jansson om den tragedi han och familjen drabbades av. 2013 avled hans mamma Lena efter en tids sjukdom.

– En väldigt tuff tid för familjen givetvis. Hon finns ändå med oss i det dagliga på ett då på ett fint och bra sätt, berättade pappa Ronny om tiden då hans fru, barnens mamma somnade in. Idag har han en ny sambo vilken också Ludvig Jansson känner tacksamhet till.



Ludvig Jansson 2020:

– Det har ändå inte påverkat mig så mycket som hockeyspelare. Det var svårt att ta in i början. Nu vet jag inte riktigt, men det är ingenting jag går och tänker på dagligen. Självklart kommer det i perioder. När jag är på hockeyrinken är det lätt att nästan tänka bort allting.



Med ett leende säger Ludvig Jansson till hockeysverige.se just innan det var dags att lämna hemmet i Fullersta:

– Utan henne (Ronny Janssons nya sambo) skulle jag inte vara där jag är idag.

Ludvig Jansson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

