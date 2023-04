ANNONS

Johan Garpenlöv och K-G Stoppel var upprörda över domarinsatsen efter den första allsvenska finalen mellan deras Djurgården och MoDo. De får inte medhåll av den tidigare djurgårdsmålvakten Mikael Tellqvist. I Studio Oddset Hockey skjuter han ned domargnället.

– Jag kan tycka att det blir lite pajigt, säger Tellqvist.

Finalspelet har startat i både SHL och Hockeyallsvenskan.

Den första finalen mellan Modo Hockey och Djurgårdens IF i kampen om en SHL-biljett bjöd inte på något fyrverkeri på isen. I stället var det efter Sebastian Ohlssons övertidsmål för MoDo som det smällde till. I sin intervju med C More efteråt gick tränaren Johan Garpenlöv till frontalattack mot domarkåren, som han anser förfördelar Djurgården.

Något gehör för det får han inte från Mikael Tellqvist.

I Studio Oddset Hockey från Svenska Spel skjuter han ned påståendet från Djurgårdens ledning.

– Jag kan tycka att det är lite pajigt. Det var nån utvisning man kanske inte höll med om, men de andra är utvisningar, säger Tellqvist.

