Precis som i den första finalmatchen mellan MoDo och Djurgården krävdes förlängning för att skilja lagen åt. Den här gången drog Djurgården det längsta strået efter att Daniel Brodin avgjort finaldramat.

– Fantastiskt skönt, säger Brodin till C More efter 3–2-segern.

Det är utjämnat i den hockeyallsvenska finalserien mellan MoDo och Djurgården. Liksom i söndagens match i Örnsköldsvik krävdes det förlängning, men den här gången var det gästande Djurgården som drog det längsta strået.

Efter att MoDo kvitterat matchen i slutminuterna av ordinarie matchtid kunde Djurgårdens stjärnforward Daniel Brodin skjuta 3–2 till Djurgården och därmed ordna segern till bortalaget drygt fem och en halv minut in i förlängningsspelet.

– Fantastiskt skönt. Det är en riktig krigarmatch, säger matchvinnaren till C More.

Vejdemo öppnade målskyttet

Halvvägs genom den andra perioden föll matchens första mål. Kevin Karlsson droppade en puck till Lukas Vejdemo som i sin tur vandrade in i slottet och avslutade med ett handledsskott som Kristers Gudlevskis inte kunde stoppa.

– Jag fick till ett bra skott. Det är alltid viktigt att göra första målet, säger Vejdemo som annars inte var nöjd med laget spel.

– Vi blir lite passiva och hamnar på hälarna. Vi reagerar och de styr spelet.

Sen kvittering

Trots det kunde Djurgården utöka ledningen tidigt i den tredje perioden, då Jonathan Lekkerimäki utnyttjade ett powerplay genom att prickskjuta in 2–0 till bortalaget. Sebastian Ohlsson tog emellertid hemmalaget in i matchen igen, då han fem minuter in i den tredje perioden rakade in 1–2-reduceringen via en retur – och med 98 sekunder kvar att spela styrde Josh Dickinson in kvitteringspucken.

– Det är ett viktigt mål. Vi behöver den här segern, så det är skönt att vi kan ta det till övertid i alla fall, sade Dicksinson till C More efter den tredje perioden.

“Ska bli grymt”

Djurgården fick vänta med segerfirandet in i den fjärde perioden, då Daniel Brodin från nära håll rakade in det matchvinnande målet bakom Gudlevskis.

Nu väntar två raka matcher på Hovet i Stockholm.

– Det ska bli grymt att komma dit. Vi är taggade, fansen är taggade – det känns kanon, säger Daniel Brodin.

Finalserien fortsätter på fredag.

