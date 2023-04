ANNONS

Anton Blomqvist fick plötsligt hoppa in som huvudtränare i AIK för två och ett halvt år sedan.

I en lång intervju med hockeysverige.se berättar han nu om att kliva in som orutinerad headcoach, Malmöryktet, uppmärksammade orden i båset samt varför årets säsong blev som den blev och hur AIK ska gå vidare framöver.

– Så här i efterhand kan jag nog ärligt säga att jag nog inte visste vad jag gav mig in på – det har jag fått lära mig under resans gång, säger 33-åringen.

I januari 2021 meddelade AIK att Håkan Åhlund inte kommer fullfölja sitt uppdrag som headcoach i AIK av personliga skäl. Ny coach kom att bli den då 29-åriga assisterande tränaren, Anton Blomqvist. Nu har han gjort två och en halv säsong som headcoach för ett AIK där det finns en hel del supportrar som gärna kommer med råd och tips om hur laget ska skötas. Något som i sin tur också visar på att det finns ett engagemang för föreningen. Men hur ser Blomqvist på den tid han varit i klubben, varför valde han att tacka ja till en fortsättning och i vad låg utmaningen då han tackade jag till att ta över efter Håkan Åhlund?



Hockeysverige.se stämde träff med Anton Blomqvist på Thelins café (Givetvis med tanke på Mats Thelins bakgrund i AIK. Dock ingen övrig koppling till caféet) i Fältöversten.

– Först och främst kände jag där och då att jag skulle klara av jobbet, svarar Anton Blomqvist när hockeysverige.se frågar om vad det var som triggade i gång hos honom när frågan kom upp om han ville ta över efter Håkan Åhlund.



Anton Blomqvist fortsätter:

– Det var också vad jag först och främst tänkte på ”Är jag redo för detta?”. Jag tror inte att man någon gång känner att du är redo och det blir lite att kasta sig ut. Jag har försökt reflektera över ”har jag möjlighet att vända detta denna säsong?”

– Jag tänkte inte långsiktigt. Vi låg sist eller näst sist då jag tog över. Jag gjorde då bedömningen att jag skulle klara av att vända detta. Vi hade också ett lag som var bättre än vad vi hade presterat.



Leva i nuet?

– Ja, jag försökte det så gott det gick. Sedan visste jag om att AIK inte är vilken klubb som helst. Jag trodde nog där och då att jag visste vad jag gav mig in på. Så här i efterhand kan jag nog ärligt säga att det visste jag nog inte. Det har jag fått lära mig under resans gång.

Anton Blomqvist har varit huvudtränare för AIK i två och en halv säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Är inte så brydd över dom grejerna”

Anton Blomqvist var 29 år då han tog över som headcoach. En av utmaningarna blev inledningsvis att bygga upp ett förtroende hos spelarna där vissa i laget var äldre än tränaren.

– För det första är jag ganska rak och ärlig som person. Skulle ni fråga alla spelare jag jobbat med hade dom nog sagt samma sak. Sedan gillar vissa det mer och andra mindre, precis som det alltid är.

– Jag var rätt tydlig med vad jag ville se och förväntade mig, men också ärlig med att dom inte hade någon tränare som var 52 år. ”Jag är 29 år och kommer inte sitta på alla svaren. Jag kommer inte heller utge mig för att ha alla svaren så jag kommer behöva er hjälp.”



Köpte gruppen det här?

– Jag skulle säga att dom köpte det extremt fint. Det kändes lite som att spelarna slöt upp tillsammans för att kanske på något hjälpa sin orutinerade huvudtränare.

– Från det att vi tog över, vi vann 15 raka matcher eller liknande, gjorde vi det väldigt bra. Dessutom gjorde vi ett bra slutspel där vi pressade Timrå rätt rejält. Timrå gick sedan upp till SHL.



Du kom från Malmö till Stockholm, hur var den omställningen socialt med tanke på att man måste trivas vid sidan av för att kunna prestera som bäst?

– Det var faktiskt rätt lugnt. Jag är väldigt mycket en rutinmänniska. Jag kommer från Osby och har nu varit hemma där under två veckor. Någon frågade mig hur det var att bo i Stockholm. Jag svarade att det var nog inte så stor skillnad för mig mot att bo i Osby.

– Jag är ”rutinig” av mig, går och tränar, handlar… Det som är trevligt med Stockholm är att om man vill finns allt. Framför allt är det trevligt om man få besök av vänner och familj att då ligger hela Stockholm där på ett vis.



Utnyttjar du allt?

– Inte ens för fem öre. Jag skulle kunna bo vart som helst och är inte så brydd över dom grejerna.

Ser du annorlunda på Stockholm idag jämfört med innan du flyttade upp hit?

– Verkligen. Stockholm är inte så stort som jag trodde. När jag tänkte Stockholm kändes det extremt stort, men jag har lärt mig hitta, åka tunnelbana och så vidare. Då känns det helt plötsligt inte så stort.

– Sedan har jag i princip alla mina vänner i södra Sverige och någon i Göteborg. Dessutom är familjen kvar i Osby.



Hur fungera det vid sidan av isen om alla dina närmsta vänner bor kvar i Skåne, har du byggt ett umgänge även i stockholmstrakten under dina år här?

– Jag har några vänner här, men det är väldigt få. Samtidigt har jag mina vänner från min barndom. Dom har jag alltid haft oavsett om jag bott i USA, Malmö eller Oskarshamn.

– Sedan springer man på vänner på vägen, hockeymänniskor. Min grundumgängeskrets är min familj och polarna från min barndom. Sedan har jag någon polare jag träffat här uppe, men inte speciellt många.



Kan du sakna det?

– Jag saknar min familj och mina vänner, absolut. Återigen, jag är här för att arbeta. 99 procent av all min energi går år till det. Sedan är det lite ledigt på våren.

– Jag är rätt duktig på att boka upp, göra saker och se till att något händer. Annars blir jag rätt rastlös. Vi försöker åka hem lite, se till att det kommer folk och hälsar på, men även umgås med dom få människor jag känner här uppe.

Att komma till AIK har varit annorlunda för Blomqvist. Foto: Julia Koch/Bildbyrån

“Får vara beredd på det – annars får du träna ett annat lag”

AIK är en väldigt kravställande förening vad det gäller både inifrån och utifrån. Det här är något som Anton Blomqvist fått uppleva på nära håll.

– Först och främst var jag lite skyddad i och med att det var en pandemi. Då var det inte heller det här trycket på matcherna.

– Jag har ändå stått i båset, blivit utbuad och tillsagd att det varit dags att packa väskan och åka hem till Skåne. Jag har sett mitt lag bli utbuat och jag är en del av det. Då tar jag det väldigt personligt.

– Samtidigt är det något jag lärt mig från det jag kom till idag, hur AIK fungerar. Även om vi gjort en bra avslutning som vi kan ta med oss framöver så är allt annat än att vinna inte tillräckligt. I alla fall utifrån. Det har jag förlikat mig med, att det är så det är.

– Jag försöker se det ur ett supporterperspektiv och vill inte heller ha det på något annat sätt. Jag vill ha den kravställningen. Sedan måste vi i föreningen se det med andra ögon, se till vilka förutsättningar truppmässigt vi har, vad har vi för målsättning den här säsongen kontra vart vi vill vara om tre, fyra år.



AIK-tränaren har också under åren ställts öga mot öga verbalt med supportrar som inte alltid varit nöjda med hans och lagets prestationer.

– Vid enstaka tillfällen har jag fått svara för mig verbalt gentemot supportrar som undrat vad det är som händer.

– Det är alltid speciellt första gången du sätts i den situationen. Jag har vant mig vid det, lärt mig att hantera det och att man behöver ha kommunikation. Det går inte att gömma sig eller inte svara på saker. Ska du träna den här klubben får du vara beredd på att det är så här. Är du inte beredd på det ska du inte heller träna AIK. Du kan ändå var en jätteduktig tränare, men då får du träna ett annat lag.

Det visar väl också på att det finns ett intresse för klubben?

– Absolut. Det är vad jag gillar och vill ha. Efter en lite svajig säsong var det ändå ett galet tryck då vi spelade slutspel mot MoDo. Jag har inte upplevt det draget på något annat ställe förutom i Globen då vi spelade derbyn mot Djurgården.

– Det är också det fina med AIK, att man vill göra gott här och vara en del av att det börjar hända bra grejer.



Går du på AIK:s fotbollsmatcher?

– Jag har gått på någon. Där ser man hur stor AIK:s rörelse är, vilket också gör det häftigt att vara här.

Återigen hade AIK en säsong kantad av besvikelser. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån

“Stockholms stad behöver ta ett ansvar gentemot sin hockey”

Förväntningarna utifrån på den gångna säsongen var höga. AIK tog sig till slutspel, men nådde inte det första målet laget satt upp.

– Målbilden var att gå till topp sex i grundserien. Det lyckades vi inte med. Anledningen till det var olika parametrar. Vi har naturligtvis analyserat det. Vissa bitar vill jag inte ta här, men jag tycker inte vi fick ihop kontinuiteten i vårt sätt att spela.

– Jag tycker att vi ibland spelade en fantastiskt fin ishockey och jag kände flera gånger att ”nu är vi på gång, nu har vi hittat det”. Men på 60 minuter tog vi två, tre och till och med fyra steg tillbaka. Sorgebarnet var att vi släppte in för många mål. Då var det väldigt lätt att titta på målvaktsspel och försvarsspel. Det är också något vi analyserat och hur vad kan jobba med det framöver.

– Det här är också något jag tar rätt personligt. Jag behöver göra det bättre på dom punkterna.



Anton Blomqvist fick under säsongen vara med om det mäktiga med att vara coach i fyra derbyn på Avicii Arena inför fullsatta läktare.

– Första derbyt var galet. Jag har spelat några derbyn i Malmö Arena mot Rögle då det varit fullsatt och bra tryck, men det här var…

– Jag kände redan då jag körde till hallen att det bubblade runt Globen och Johanneshov. Det är svårt att ta på det och förklara, men på något vis var det en cirkus som skulle dra i gång i en positiv bemärkelse. Att något stort skulle hända, att två av Sveriges två största antagonister skulle tävla och allt runt om med supportrar, kansli, styrelse… Allt var så maxat.

AIK-tränaren hade själv inte haft något att emot att fått vara med där ute på isen i derbyna.

– Jag tror inte att jag längtat efter att spela hockey sedan den dagen jag lade av, men då kände jag att det hade varit rätt coolt att spela. Jag försökte såklart ändå njuta där jag stod.

– Innan matchen pratade jag lite med (Joakim) Fagervall. Han sa ”Jag är glad över att stå här, men du står här som 32-åring. Du kommer ha med dig det här under hela din karriär”, säger Anton Blomqvist med ett leende.



Behövs det minst ett Stockholmslag i SHL?

– Bra fråga. Det enkla är att svara ja sett till stad och allt det där, men stockholmshockeyn har mycket att jobba på, vilket jag märkt här uppe med ishallar, istider och så vidare. Det är stökigt och Stockholms stad behöver ta ett ansvar gentemot sin hockey, att ge föreningarna förutsättningar.

– Både vi och Djurgården bor på Johanneshov, får dela på istider, dela gym, hallen ska rivas… Det spontana svaret blir givetvis ja sett till stad och vad det skulle kunna bli. Jag är också av den meningen att du ska förtjäna någonting. Ska något av lagen spela i den ligan får man se till att ta sig dit på sportsliga grunder.

Uppmärksammade orden i båset: “Visste att micken var där”

Hur ser du på kvartsfinalserien där ni skakade om MoDo som nu spelar final mot Djurgården?

– Jag tycker generellt sett att vi gjorde en grym serie mot MoDo. MoDo vann matchserien fullt rättvist, vilket dom också visade i semin där dom vann mot Mora med 4-0 i matcher.

– Vi vann något i matchserien som vi kan ta med oss. Jag tycker att vi fick matchserien dit vi ville. Det vi ville göra var att krama ur trasan. Om vi inte kramade ur trasan alla dagar under grundserien så gjorde vi det definitivt och lite till i slutspelet.

– Vi som lag kunde egentligen inte gjort så mycket mer spelmässigt, taktiskt och med att använda oss av yttre faktorer till vår fördel. Jag gjorde allt och lite till för att vi skulle vinna den matchserien, men vi lyckades tyvärr inte.

Anton Blomqvist blir kvar som AIK-tränare. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du fick en del skit för något du sa i stridens hetta om att ditt lag skulle spela fult samtidigt som C More hade en mikrofon nära dig, hur ser du så här i efterhand på den situationen?

– Jag visste att ”micken” var där. Jag visste vad jag sa. Jag visste att det skulle bli lite snack om det efteråt. I den bästa av världar kunde jag ha använt mig av ett annat ord, men budskapet hade varit det samma.

– Jag kan förstå att det blev reaktioner, men samtidigt spelades det där över rätt snabbt. Ska jag vara helt ärlig lade jag inte mycket energi på det. Vi förlorade matchen där uppe och jag lade sedan all fokus på att vi skulle vinna nästa.

“Vill du inte jobba med mig så behöver du inte sparka mig”

Många har placerat Anton Blomqvist som assisterande tränare i Malmö till nästa säsong. Trots det blev han kvar i AIK.

– Jag har kontrakt med AIK, vilket är det enkla svaret på varför jag är kvar här. Att jag placerades i Malmö, det kommer jag nog alltid göra så länge Tomas Kollar är tränare där. Han är en av mina bättre vänner och vi har jobbat ihop tidigare.

– Min intention har alltid varit att träna AIK så länge klubben vill ha mig här. Sedan var det väldigt viktigt för mig, då jag fick höra att vi skulle få en ny sportchef, att jag vill känna mig behövd och uppskattad på min arbetsplats.

– Sedan betyder inte det att allt det jag gör är bra utan det kan fortfarande vara en hård och bra kravställning på att jag behöver göra saker bättre. Första tanken som slog mig var att oavsett om jag sitter på ett kontrakt kommer jag ställa frågan till nya sportchefen ”Vill du jobba med mig, vill du inte det så kommer du inte behöva sparka mig.”



Ställde du frågan?

– Ja, jag sitter ju här, säger Anton Blomqvist med ett leende och fortsätter:

– Det här var viktigt för mig. Jag vet att när du kommer in på ett nytt ställe som ”Pajen” (Niklas Persson) gör nu, att man vill sätta sin standard på verksamheten.

– Då tyckte jag att för det skulle vara ”fair” för honom och AIK framöver att jag inte ville var en del av en klubb som inte ville ha mig där bara för att jag hade ett avtal. Jag vill känna att, som i detta fall, ”Pajen” tror på och vill jobba med mig både nu och över tid.

– Vi hade ett bra samtal och det ska bli väldigt kul att jobba ihop och se vad vi kan göra framöver.



Vad är dina första intryck kring ert kommande samarbete?

– Att han är en otroligt driven person. Väldigt positiv. Jag gillar hans sätt att se på ishockey och bygga lag. Sedan ska vi sätta oss ner framöver och gå igenom några saker. Första intrycket är bra.

“Finns pengarna för det så skulle jag gärna ha det”

Vilka trupp-justeringar vill du se till kommande säsong?

– Jag gillade mycket av det vi hade den här säsongen så framför allt vill jag kunna behålla en ganska stor stomme. Det är också något vi kommer behöva göra för att kunna ta kliv framöver.

– Det är lätt att tro att man måste göra om hela världen. Det tycker jag inte att vi behöver göra utan vi har redan många delar i det.

– Alla som är sportchefer eller sitter i den position jag gör vill ha in spets. Det vill såklart vi också på egentligen alla positioner. Få in någon spelare i varje lagdel som kan höja oss.

Niklas “Pajen” Persson är ny sportchef i AIK Hockey. Foto: Ronnie Rönnkvist

Även ledare?

– Tittar du dom tre lagen som spelat längst i Hockeyallsvenskan hade alla lagen tre tränare. Alla lag i SHL har tre tränare. Det är mer en ekonomisk fråga i varje klubb, om man har råd att ha tre tränare.

– Skulle jag vilja ha tre tränare? Absolut. Finns pengarna för det så skulle jag gärna ha det, med det ligger inte på mitt bord.

AIK kändes inte som ett färdigt SHL-lag redan den här säsongen…

– Nej, det kanske vi inte var.

Känns det ändå som AIK har något på gång med tanke på hur ni avslutade säsongen?

– MoDo spelar final och jag tycker att vi störde dom ganska rejält. Det är inte så stor skillnad samtidigt som skillnaden är stort. Nu låter det ganska underligt.

– Jag känner Magnus Bogren i Södertälje väldigt bra. Södertälje har gjort en fantastiskt bra säsong, folk pratar om en succésäsong. Men Södertälje vann lika många matcher i kvartsfinalserien som vi gjorde. Samtidigt gjorde vi i mångas ögon en inte godkänd säsong.

– Från det att du går till en kvartsfinal till semi och en eventuell final krävs det mycket. Det är hindren man vill ta sig över. Först att spela en semifinal, men för att göra det behöver vi vara bättre och jämnare över tid. Återigen, att vi inte var så senaste säsongen lägger jag på mig själv.

– Om jag sa att vi behöver upp i alla lagdelar menar jag också ledarstaben. Vi behöver göra det bättre så att vi kan sätta våra spelare i en bättre position så vi som lag kan lyckas, avslutar Anton Blomqvist.

