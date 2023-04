Lias Andersson är årets poängbästa svensk i AHL. Stjärnan stod för ett nytt mål i natt och har nu gjort 59 poäng den här säsongen.

Både Lias Andersson och Simon Ryfors gjorde mål i nattens AHL-drabbningar. Duon står också båda på 59 poäng.

Men den förstnämnda har spelat fem färre matcher, och gjort fler mål. Det blir därmed Andersson som vinner årets poängliga bland svenskarna i AHL. Den tidigare HV71- och Frölunda spelaren stod för 31 mål och 28 assist under grundserien.

Med 59 poäng gjorde han den 13:e bästa säsongen någonsin av svensk i andraligan.

I Ontario Reings match mot Henderson Silver Knights gjorde Lias Andersson Ontarios enda mål i matchen i 4-1-förlusten.

Another laser by @liasandersson on the power play #ReignTrain pic.twitter.com/x8XZgxhuSm