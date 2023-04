ANNONS

Wilma Johansson har spelat över 300 matcher i Leksand.

Men nu står det klart att karriären fortsätter på annat håll.

– Jag är oerhört tacksam att få vara en del av föreningen under mina nio säsonger, säger hon till klubbens hemsida.

Den här säsongen passerade Wilma Johansson 300 matcher för Leksand i SDHL.

Men några fler blir det inte. Under fredagen meddelar nämligen Leksand att forwarden lämnar klubben efter nio säsonger.

– Jag vill säga stort tack till Leksands IF och alla som följt mig och oss genom åren. Jag är oerhört tacksam att få vara en del av föreningen under mina nio säsonger och 301 matcher, men nu tar min resa tillsammans med Leksands IF slut. Jag önskar alla i och omkring föreningen stort lycka till framöver, säger hon till klubbens hemsida.

I stället är Wilma Johansson klar för en flytt till Falu IF som spelar i NDHL, DamEttan. Det bekräftar klubben på sin hemsida.

Wilma Johansson är fostrad i Tingsryd och har gjort 146 poäng på 278 matcher i SDHL. Hon har också gjort flera landskamper med Damkronorna under sin karriär.

