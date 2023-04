ANNONS

VM-backen Linnéa Andersson blir kvar i MoDo även nästa säsong.

Samtidigt meddelar MoDo att Mariam El-Mahmadi skriver ett nytt tvåårskontrakt.

Just nu är Linnéa Andersson i Kanada och spelar VM för Sverige där Damkronorna just nu förbereder sig för en kvartsfinal mot just Kanada.

Nu meddelar samtidigt MoDo Hockey att backen blir kvar i klubben nästa säsong. VM-backen hade redan kontrakt för nästa säsong men det fanns en option i avtalet där båda parterna kunde bryta kontraktet under årets lågsäsong.

MoDo bekräftar dock nu att optionen inte utnyttjas och Andersson blir därmed kvar i Ö-vik.

– Linnéa har kommit in med precis det vi hade hoppats på. Hon spelar ett rejält spel över hela banan och jag tycker framför allt att hennes defensiva egenskaper är styrkan just nu. Samtidigt visar hon att det finns mycket offensiv potential, säger sportchef Björn Edlund och fortsätter:

– Hon lägger hela tiden ner extratid på saker hon vill förbättra och det är såna spelartyper vi vill ha i verksamheten. Vi tror att hon kommer att växa in och bli en än mer ledande spelare i vårt lag nästa säsong.

Linnéa Andersson kom till MoDo från HV71 förra året och har spelat totalt 240 SDHL-matcher i sin karriär.

Trotjänaren förlänger

MoDo meddelar också under onsdagseftermiddagen att Mariam El-Mahmadi också blir kvar i klubben. Backen har redan spelat åtta säsonger i MoDo och skriver nu på för ytterligare två år.

– Det känns jättebra. Jag var tydlig med Björn (Edlund) tidigt att jag ville vara kvar och vi har haft en väldigt bra dialog, säger El-Mahmadi och fortsätter:

– Jag trivs väldigt bra här, har varit här under några säsonger nu och det är en väldigt bra miljö runtom. Jag jobbar också halvtid utanför och får bra förutsättningar för att göra det jag vill på isen.

Mariam El-Mahmadi har totalt spelat 254 SDHL-matcher i sin karriär.

– Det är väldigt roligt. Hon har höga ambitioner, har tagit stora kliv de senaste säsongerna och har vuxit ut till en del av kärnan i gruppen. Hon har samtidigt en hunger av att lära sig nya saker och hon har en vilja av att pusha det ytterligare framåt. Vi ser fram emot att hon är en del av MoDos framtid, säger Björn Edlund.

