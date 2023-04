ANNONS

Sverige tar sig an storfavoriten Kanada i VM-kvartsfinalen. För hockeysverige.se berättar storstjärnan Hanna Olsson om Damkronornas VM-gruppspel och succén hennes kedja gjort - och hur man ska få “omöjliga” Kanada på fall.

– Alla smågrejer, som inte är så roliga alla gånger, måste hela tiden göras till 100 procent.

Sverige är klara för kvartsfinal efter att ha vunnit över Frankrike med 8-2 i sista gruppspelsmatchen. I kvartsfinalen väntar turneringens stora favoriter till att vinna guldet: Regerande världsmästarna Kanada.



För svensk del har turneringen så här långt blandat och gett, men till gårdagskvällen match mot Frankrike kom Sverige med ett ganska bra självförtroende efter att ha gjort en bra prestation mot Finland även om det blev förlust med 4-2.

– Klart att vi tog med oss våra två första perioder mot Finland på det sättet att vi kan matcha dom, berättar Hanna Olsson direkt efter matchen mot Frankrike för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi får inte glömma att Finland är ett otroligt bra lag. Jag upplevde att dom fick gå ner på folk i tredje perioden, tryckte lite mer på gasen och kom ut som ett helt annat lag i tredje. Självklart tar vi med oss dom bra delarna, vilket gav oss ett bra självförtroende inför den här matchen.



Blev matchbilden mot Frankrike som ni hade förväntat er?

– Ja, det skulle jag nog säga. Jag tycker ändå att vår förstaperiod är en av våra sämre i den här turneringen. Vi vann inga lösa puckar, hade dålig inställning och så vidare. Vi ska vara nöjda med att vi kom ur den perioden med en 3-0 ledning.

– Vi kom ihop som grupp och kom ut som ett helt annat lag till andra perioden. Matchen är sedan så gott som avgjord inför tredje. Det blev en lite mentalt dålig inställning inför den perioden.



Om första perioden mot Frankrike var en av era sämre i den här turneringen, var då andra perioden en av era bättre?

– Det kanske jag inte skulle säga. Klart att det var ett fall framåt, men hockeymässigt tycker jag att vi stundtals spelade bättre mot Finland med tanke på motstånd.

Galna poängsuccén

Hanna Olsson svarade för fyra mål och totalt sju poäng i mötet med Frankrike och för det tackar hon sina kedjekamrater Lina Ljungblom och Hilda Svensson.

– Poängen trillade in. Klart att det var skönt eftersom jag vill bidra framåt och offensivt. Jag tycker att vår lina har kommit ihop väldigt bra.

– Ljungblom trycker också in en del puckar och vi levererar till varandra. Hilda är som en liten joker som också kan steppa upp och hänga dit några puckar. Jag gillar att spela i den här ”linen” där vi har både hårt jobb och finlir. Vi hittar varandra bra så det är kul.

Den svenska superkedjan. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hanna Olsson toppar hela VM:s poängliga med fyra mål och totalt tio poäng. Tvåa är Lina Ljungblom med sex mål och totalt nio poäng. Trea ligger Hilda Svensson med fyra mål och totalt nio poäng.



I vad ligger kemin mellan er tre?

– Det tar sig mer och mer under resans gång. Vi har hängt några i powerplay. Även där spelar vi ihop. Alla poäng kommer inte i fem mot fem.

– Jag tycker ändå att vi börjar hitta varandra mer, men i en match mot Kanada kommer det krävas mycket hårdare arbete från alla på isen varje byte under hela matchen för att kunna streta emot. Det kommer bli en helt annan matchbild jämfört med idag.

“Måste förstå att det är ett helt annat spel”

Hilda Svensson är alltså 16 år och har gjort nio poäng på fyra matcher. Med det ligger hon trea i hela VM:s poängliga.– Jättekul såklart. Jag gillar hennes inställning, att hon kommer hit och tar för sig. Hon går in i en ”förstaline” och producerar. Det är jättekul för henne att det gett utdelning.– Som jag sa tidigare kommer det behövas ett hårdare arbete för alla fem på isen för att kunna rå på toppnationerna.

Vad ser du som Damkronornas styrka i turneringen så här långt?

– När alla ”chippar” in… Vi måste förstå att det är ett helt annat spel internationellt jämfört hur det är för många hemma i klubblagen.

– Idag är vi inte en toppnation utan rankade sjua eller åtta och det är tufft att slå alla lag. Alla måste ”chippa” in och det går inte att spela så ”fancy” som hemma i SDHL. Det gäller att köpa det här i byte efter byte. Också göra det tråkiga jobbet som du kan komma undan hemma ligan. När alla gör det är vi ett bra lag, men det är tufft att spela så.



Vad har fattats för att vara uppe på toppen i 60 minuter?

– Det mesta är mentalt och en inställningsfråga. Du måste kunna gå av ett byta och vara nöjd även om vi inte skapade så många målchanser, men lyckades stänga ner motståndarna och sätta nästa kedja i ett bra läge.

– Matchförståelse, noggranna vid linjerna, hålla i på tek… Alla smågrejer, som inte är så roligt alla gånger, måste hela tiden göras till 100 procent. Annars smäller det direkt. Det är också vad som är den stora skillnaden internationellt jämfört med SDHL eller andra ligor.

Olsson och Ljungblom. Foto: Bildbyrån.

Imorgon, med matchstart 23.00 svensk tid, spelar Sverige kvartsfinal mot Kanada.

– Först och främst ska det bli otroligt roligt att få möta Kanada. Det är deras hemmaplan, kommer bli en fullsatt arena och med galna kanadensare på läktaren.

– Mitt i allting måste vi försöka njuta av det och det är få förunnat att få uppleva en sådan här grej. Samtidigt ska vi spela en match. Vi är medvetna om att Kanada är regerande mästare och vi är solklara ”underdogs”.

– Det är också lite av tjusningen, att vi har allt att vinna och kan bara gå ut och göra vårt bästa.

“Då har vi redan förlorat”

Givetvis tror dom flesta att Kanada kommer vinna matchen relativt enkelt, men Hanna Olsson håller såklart inte med om det resonemanget.

– Såklart vi inte tänker så. Om vi ska gå in med den inställningen har vi redan förlorat. Självklart ska vi gå ut och göra en så bra prestation vi bara kan. Som jag sa tidigare krävs det verkligen att alla bitar är på plats och att vi spelar det tråkiga spelet i byte efter byte för att verkligen stänga ner deras fart.

– Sedan försöka gå på kontring och ta vara på deras misstag. Självklart kommer det bli otroligt tufft.



Ni kommer till kvartsfinalen efter vinster mot Ungern och Frankrike samt en bra prestation i två perioder mot Finland, hur är självförtroendet och känslan i gruppen?

– Vi har haft bra samtal under resans gång. Vi är inte nöjda med vår premiärmatch. Den blev absolut inte som vi ville att den skulle bli.

– Jag tycker att vi växt ju längre turneringen gått. Vi gjorde en bättre prestation mot Ungern, en delvis bra prestation mot Finland. Sedan fick vi in puckarna idag så självförtroendet fick ytterligare en lite ”bost”.

– Vi ska bygga vidare på den här resan och jag känner att vi hittills inte spelat vår bästa hockey. Jag tycker det känns lite härligt att kunna tänka så inför en kvartsfinal, avslutar Hanna Olsson med ett leende.

