Båda fick matchstraff under gårdagens match. Nu står det klart att både Glenn Gustafsson och Joel Lundqvist anmäls till discplinnämnden.

Frölunda och Växjö riskerar båda tunga tapp till viktiga match sex.

Glenn Gustafsson och Joel Lundqvist fick båda matchstraff i match fem. Växjöforwarden för att ha slagit Erik Borg i ansiktet, och Frölundaveteranen för en huvudtackling.

Nu riskerar båda avstängning.

SHL meddelade under morgonen att båda har anmälts till disciplinnämnden som kommer granska situationerna.

Motiveringarna

I Joel Lundqvists fall handlar det om en huvudtackling där motiveringen lyder:

“Lundqvist kommer in som tredje spelare i situationen och tacklar Rosén i huvudet. Lundqvist håller in armen mot kroppen men använder plexiglaset som motkraft och all kraft går mot huvudet.”

För Glenn Gustafsson lyder motiveringen:

“Frölundas Erik Borg börjar knuffa och gnuggar sin handske i ansiktet på Gustafsson som då svarar med en kraftfull höger som träffar Borg i ansiktet.”

Det återstår nu att se vad nämnden fattar för beslut för respektive spelare.

