Ludwig Persson har varit utlånad till Karlskoga i HockeyAllsvenskan den här säsongen.

Nu meddelar Washington Capitals att 19-åringen åker över till Nordamerika för att avsluta årets säsong i AHL.

Säsongen tog slut för BIK Karlskoga efter att klubben förlorade fyra raka matcher i kvartsfinalen mot Djurgården. Men säsongen fortsätter för Ludwig Persson.

Washington Capitals meddelar nämligen att de plockar över 19-åringen till andra sidan Atlanten och avslutar säsongen i AHL. På sin hemsida skriver “Caps” att Persson kommer spela i farmarlaget Hershey Bears.

Ludwig Persson draftades av Washington i tredjerundan förra året och skrev sedan på sitt första NHL-kontrakt med klubben.

NEWS | The Capitals have re-assigned forward Ludwig Persson from BIK Karlskoga of HockeyAllsvenskan (Sweden-2) to the Hershey Bears.https://t.co/E7eUWbAcri