För ett år sedan var Djurgårdens Liam Öhgren med och tog SM-guld på J18-nivå.

Nu ska den yngre brodern Noel Öhgren upprepa succén.

– Jag tror verkligen att det blir guld, säger 16-åringen.

NYKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Liam Öhgren har slagit sig in i Djurgårdens A-lag på riktigt denna säsong med hela 20 poäng i grundserien, men för ett år sedan var han med i det lag som säkrade ett J18-guld till klubben.

Nu är nästa i familjen på väg att göra samma sak.

– Nej han har inte sagt något riktigt. Han har bara stöttat mig och sagt ”gör ditt bästa så tar ni hem det där”, säger Noel Öhgren till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag fick ett U16-guld förra året, så han kan inte riktigt säga något där. Men jag vill jättegärna ha en J18-medalj. Det skulle betyda sjukt mycket.

Med en övertygande 6–2-seger mot Luleå säkrade Stockholmslaget avancemang till en final i J18-SM-semifinalen under lördagen.

– Jag tycker vi gör en jättebra match. Vi kommer ut starkt redan från start och håller i det hela matchen. Alla bidrar och gör en jättebra match, säger Öhgren.

Redan från start var Djurgården igång. När första 20 var spelade hade man hela 32–3 i skott. Hade det inte varit för Luleås målvakt Love Härenstam hade det kunnat bli betydligt större siffror.

Trodde du att ni skulle ha ett sådant stort övertag som ni fick i första perioden?

– Nej, jag blev lite förvånad, men vi är en sjuk stark och bra grupp, säger Öhgren.

Kommer ni kunna hålla i det här spelet i finalen?

– Ja det tror jag verkligen.

För Noels egna del blev det en assist i matchen - till Djurgårdens 3–0-mål halvvägs genom matchen. Själv är han nöjd med sin prestation.

– Ja, jag kom in i det bra. Det känns som att det gick bra. Jag är jättenöjd.

“Vi skiljer oss mycket åt”

Under vårserien stod Noel Öhgren för 14 poäng på 14 matcher, sex mål och åtta assist. Själv menar han att det är just passningsspelet som är hans styrka.

– Jag skulle beskriva mig som en spelskicklig forward som har mer passningskvalitéer. Jag försöker använda mina styrkor på det sättet och hitta smarta lösningar, instick och ”give and go”.

Har det kommit fram genom att du och brorsan har tränat tillsammans?

– Nja, han har alltid haft jättebra driv, så jag har väl bara försökt fortsätta med det, men det är svårt.

Hur skiljer ni er åt?

– Vi skiljer oss mycket åt. Han har väl mer skott och lite mer ”go”. Jag har väl lite mer finlir då.

Nu väntar antingen AIK eller Örebro i en SM-final under lördagen. Vilka Noel möter är tydligt.

– Man hoppas ju på gnaget så att man får krossa de svart-gula.

Vad vet du om dem som lag?

– De är ett tufft lag att möta och det är derby så det blir ju alltid speciellt, men det tar vi.

Kommer det att bli guld?

– Ja, det tror jag verkligen.

