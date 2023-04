USA är tillsammans med Kanada storfavoriter i turneringen. Mot Schweiz blev amerikanskan Abbey Murphy historisk. Forwarden sköt 1-0 redan efter sju sekunder – och är med det den snabbaste målskytten i turneringens historia.

Abbey Murphy har skrivit in sig i historieböckerna. Den 20-årige amerikanskan stod gjorde 1-0 redan efter sju sekunder mot Schweiz.

En notering som är den snabbaste någonsin i ishockey-VM för damer. Det tidigare rekordet låg på 13 sekunder och har stått sig sedan 1994.

🚨🚨NEW RECORD ALERT



7 seconds in and @Abbey18Murphy gets @usahockey the early lead 1-0 over @SwissIceHockey



The fastest goal ever scored in a #WomensWorlds !! The previous record was in 1994 at 13 seconds. #SUIUSA pic.twitter.com/VH4jaXosBj