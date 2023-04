ANNONS

Karlskoga har sedan tidigare gjort klart med Jesper Norbäck och Viktor Lang till nästa säsong. Nu står det klart att tre spelare lämnar klubben till nästa säsong.

William Pethrus, Max Wennlund och Philip Eriksén kommer inte spela vidare i Karlskoga. Klubben meddelar under torsdagen att trion lämnar klubben för spel någon annanstans.

Stort tack för era insatser i BIK-tröjan och lycka till säger vi till William Pethrus, Max Wennlund och Philip Eriksén som nu går vidare i sina karrriärer! 💙#BIKKarlskoga #StoltaBIKare #BIKSillyseason pic.twitter.com/1O3aoQ9u50 — BIK Karlskoga (@BIK_Karlskoga) April 6, 2023

William Pethrus kom till Karlskoga inför den förra säsongen från Kristianstad. Där var han med och spelade upp laget i Hockeyallsvenskan.

Max Wennlund var med och spelade upp HV71 i SHL förra säsongen men valde i år att återvända till Karlskoga där han även spelade säsongen 2019/2020. Forwarden vann även ett JSM-guld med klubbens J20-lag.

Philip Eriksén har haft problem att slå sig in i laget under säsongen. 20-åringen var under fem matcher utlånad till Lindlöven i Hockeyettan.

Var någon av spelarna fortsätter sin karriär är i nuläget oklart.